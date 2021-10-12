Директор тульского колледжа искусств им. Даргомыжского: «Вопрос о закрытии школы не стоит»

Руководитель колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского сообщил Myslo, что о закрытии общеобразовательной школы, существующей при колледже, речи не идет.

Игорь Лукопров – Нет ни документов, ни решение не принято, более того — это даже не обсуждалось. Откуда такая информация у родителей, я не знаю. Я в колледже руководитель новый, занял этот пост в сентябре этого года. Пока провожу аналитику, знакомлюсь с особенностями учебного процесса. А их в учебном заведении целых три: колледж искусств, общеобразовательная и музыкальная школы.

Что касается общения с родителями, то контакты действительно сведены к минимуму: я не могу допустить группы родителей в помещения из-за антиковидных ограничений. 15 октября будет общее родительское собрание, на котором родители смогут задать интересующие их вопросы.

В заключение хочу сказать: как можно ликвидировать школу в регионе, где с подачи губернатора поддержке одаренных детей уделяется такое внимание? Я сам занимаюсь поддержкой талантливых ребят много лет (Игорь Лукопров возглавлял Тульскую областную музыкальную школу им. Г. З. Райхеля , на базе которой в 2017 году открылся Центр одаренных детей. — Прим. авт.).

Напомним, родители учеников школы при колледже обеспокоены появившейся информацией о возможном закрытии учебного заведения. Myslo писал об этом здесь.