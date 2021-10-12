новости
новости
Регистрация
Директор тульского колледжа искусств им. Даргомыжского: «Вопрос о закрытии школы не стоит»

Директор тульского колледжа искусств им. Даргомыжского: «Вопрос о закрытии школы не стоит»

Игорь Лукопров в интервью Myslo опроверг слухи о закрытии школы при колледже.

Руководитель колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского сообщил Myslo, что о закрытии общеобразовательной школы, существующей при колледже, речи не идет.

Игорь Лукопров

– Нет ни документов, ни решение не принято, более того — это даже не обсуждалось. Откуда такая информация у родителей, я не знаю. Я в колледже руководитель новый, занял этот пост в сентябре этого года. Пока провожу аналитику, знакомлюсь с особенностями учебного процесса. А их в учебном заведении целых три: колледж искусств, общеобразовательная и музыкальная школы.

Что касается общения с родителями, то контакты действительно сведены к минимуму: я не могу допустить группы родителей в помещения из-за антиковидных ограничений. 15 октября будет общее родительское собрание, на котором родители смогут задать интересующие их вопросы.

В заключение хочу сказать: как можно ликвидировать школу в регионе, где с подачи губернатора поддержке одаренных детей уделяется такое внимание? Я сам занимаюсь поддержкой талантливых ребят много лет (Игорь Лукопров возглавлял Тульскую областную музыкальную школу им. Г. З. Райхеля, на базе которой в 2017 году открылся Центр одаренных детей. — Прим. авт.).

Напомним, родители учеников школы при колледже обеспокоены появившейся информацией о возможном закрытии учебного заведения. Myslo писал об этом здесь.

Юлия Королева
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:53 +3
Другие статьи по темам
Событие
закрытие школыколледж
Люди
Игорь Лукопров
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

13 октября в центре Тулы отключат воду
13 октября в центре Тулы отключат воду
В Новомосковске пропал 50-летний мужчина
В Новомосковске пропал 50-летний мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.