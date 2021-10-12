В Туле могут закрыть уникальную школу
Родители учеников школы при колледже им. А. С. Даргомыжского бьют тревогу.
О проблеме Myslo рассказала мама одного из учеников Елена Захарато.
– Примерно месяц назад родители учеников нашей школы, в том числе и я, узнали, что любимую общеобразовательную школу при колледже искусств им.
Причиной закрытия является нехватка мест для занятий студентам колледжа.
От заместителя министра культуры Ирины Викторовны Ивановой мы узнали, что точное решение будет принято в конце декабря – начале января.
Она же сказала, что есть два решения: либо школу расформируют, при этом музыкальное отделение останется, а общеобразовательные предметы дети будут изучать в обычной школе, либо к нашему зданию сделают пристройку, куда переедет вся школа.
Но мы же родители. У кого-то не один ребенок учится в этой школе, у нас много многодетных семей, где дети занимаются в разных классах. Нам сложно ждать решения, так как нужно быть готовыми ко всему и уже сейчас понимать, что делать дальше.
Новый директор ТКИ им.
А ведь наша школа уникальна! Созданная в не самые лучшие времена, в начале 90-х, и сохранившая себя до наших дней, она может закончить свое существование. Мы категорически против закрытия школы!
По мнению Елены и других родителей, только единая система обучения, когда общеобразовательные и специальные предметы идут в одном блоке, дает хороший результат:
– Детям необходимо «вариться» в атмосфере творчества, впитывать всё самое лучшее от старшего поколения, брать с них пример. Переход на обычную систему образования заберет у детей возможность на переменах слышать звуки музыки из соседних кабинетов, подбегать к роялю и заходить в концертный зал на репетицию хора, симфонического или народного оркестра. Большинство детей стремительно начнут терять интерес к урокам в школе искусств, а ведь творческого ребенка важно воспитывать в особой атмосфере, а иначе только единицы будут оставаться в профессиональном образовании.
У детей стопроцентная посещаемость музыкальных дисциплин. Если школу расформировать, то вряд ли родители смогут возить своих детей три раза на специальность, два раза на сольфеджио, на общее фортепиано, на теорию музыки, слушание музыки, хор и другие специальные дисциплины. Все родители работают. Они скорее откажутся от дополнительного образования, чем будут каждый день мотаться с маленькими детьми из общеобразовательной школы в музыкальную.
Елена надеется, что проблему решат:
– Я считаю, что уважаемым мною Татьяне Вячеславовне Рыбкиной (министр культуры Тульской области) и Игорю Владимировичу Лукопрову (директор школы и ТКИ им. Даргомыжского) при взаимодействии с родителями учеников по силам принять правильное решение и улучшить условия для детей, чтобы не закрывать уникальное учебное заведение.