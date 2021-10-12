В Туле могут закрыть уникальную школу

О проблеме Myslo рассказала мама одного из учеников Елена Захарато.

– Примерно месяц назад родители учеников нашей школы, в том числе и я, узнали, что любимую общеобразовательную школу при колледже искусств им. А. С. Даргомыжского, вероятнее всего, закроют.

В учебном заведении собираются закрыть общеобразовательное отделение, и дети должны будут ходить в обычную школу по месту жительства, а школу при колледже посещать только по музыкальным и художественным дисциплинам.

Причиной закрытия является нехватка мест для занятий студентам колледжа.

Безусловно, недостаток аудиторий для качественного образования — это проблема, но выгонять талантливых детей в обычную школу, оставив преподавателей без работы, – не лучшее решение.

От заместителя министра культуры Ирины Викторовны Ивановой мы узнали, что точное решение будет принято в конце декабря – начале января.

Она же сказала, что есть два решения: либо школу расформируют, при этом музыкальное отделение останется, а общеобразовательные предметы дети будут изучать в обычной школе, либо к нашему зданию сделают пристройку, куда переедет вся школа.



Но мы же родители. У кого-то не один ребенок учится в этой школе, у нас много многодетных семей, где дети занимаются в разных классах. Нам сложно ждать решения, так как нужно быть готовыми ко всему и уже сейчас понимать, что делать дальше.



Новый директор ТКИ им. А. С. Даргомыжского Игорь Владимирович Лукопров ни о каких решениях нам не сообщал. До родителей не донесли никакой информации.



А ведь наша школа уникальна! Созданная в не самые лучшие времена, в начале 90-х, и сохранившая себя до наших дней, она может закончить свое существование. Мы категорически против закрытия школы!

По мнению Елены и других родителей, только единая система обучения, когда общеобразовательные и специальные предметы идут в одном блоке, дает хороший результат:

– Детям необходимо «вариться» в атмосфере творчества, впитывать всё самое лучшее от старшего поколения, брать с них пример. Переход на обычную систему образования заберет у детей возможность на переменах слышать звуки музыки из соседних кабинетов, подбегать к роялю и заходить в концертный зал на репетицию хора, симфонического или народного оркестра. Большинство детей стремительно начнут терять интерес к урокам в школе искусств, а ведь творческого ребенка важно воспитывать в особой атмосфере, а иначе только единицы будут оставаться в профессиональном образовании.

У детей стопроцентная посещаемость музыкальных дисциплин. Если школу расформировать, то вряд ли родители смогут возить своих детей три раза на специальность, два раза на сольфеджио, на общее фортепиано, на теорию музыки, слушание музыки, хор и другие специальные дисциплины. Все родители работают. Они скорее откажутся от дополнительного образования, чем будут каждый день мотаться с маленькими детьми из общеобразовательной школы в музыкальную.

Елена надеется, что проблему решат:

– Я считаю, что уважаемым мною Татьяне Вячеславовне Рыбкиной (министр культуры Тульской области) и Игорю Владимировичу Лукопрову (директор школы и ТКИ им. Даргомыжского) при взаимодействии с родителями учеников по силам принять правильное решение и улучшить условия для детей, чтобы не закрывать уникальное учебное заведение.

Рядом с колледжем есть много места, где можно в кратчайшие сроки построить новое здание с переходом в старое и сделать новое творческое пространство, новую точку притяжения. Если привлечь команду губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и найти инвестора, то реализовать эту идею можно в кратчайшие сроки.

Верю, что эта история закончится положительно и моя родная школа, которая дала мне билет в профессиональную жизнь, сохранит себя и культурная жизнь в Тульской области продолжит свое развитие в правильном направлении!

Myslo будет следить за развитием событий.