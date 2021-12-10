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Родители учеников школы при колледже искусств им. Даргомыжского обратились к депутату Госдумы

Родители учеников школы при колледже искусств им. Даргомыжского обратились к депутату Госдумы

Михаил Делягин пообещал разобраться в ситуации и привлечь к ней внимание Министерства просвещения и Генпрокуратуры.

Тулу с рабочим визитом посетил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За Правду», зампредседателя комитета по экономической политике, известный экономист и публицист Михаил Делягин. Он провёл приём граждан и рассмотрел обращения туляков.

К парламентарию обратились родители учащихся общеобразовательной школе при колледже искусств им. А. С. Даргомыжского, которые пытаются не допустить её закрытия. Подробности этой истории читайте в нашем сюжете.

– Наша школа – одно из уникальных учебных заведений в России, где дети изучают общеобразовательные предметы наравне с творческими дисциплинами. Нам говорят, что само наличие школы отрицательно сказывается на образовательном процессе в колледже. Но школа работает больше 25 лет, и до недавнего времени никаких проблем не было? Кому вдруг мы стали неудобны или неугодны?! – возмутились туляки.

Михаил Делягин пообещал разобраться в ситуации и направить соответствующие обращения в Министерство просвещения РФ и Генеральную прокуратуру.

Сюжет: Конфликт в тульской «Даргомыжке»
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