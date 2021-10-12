13 октября в центре Тулы отключат воду

13 октября в Туле с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

пр. Ленина, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

Бухоновский пер., 3, 5, 7, 7-а, 8, 10, 10-б, 12,

ул. Тургеневская, 14.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами по адресу пр. Ленина, 19.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.