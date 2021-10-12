новости
новости
Регистрация
13 октября в центре Тулы отключат воду

13 октября в центре Тулы отключат воду

Из-за плановых работ.

13 октября в Туле с 10.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • пр. Ленина, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
  • Бухоновский пер., 3, 5, 7, 7-а, 8, 10, 10-б, 12,
  • ул. Тургеневская, 14.

Как сообщает «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами по адресу пр. Ленина, 19.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:10 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
нет водыотключение холодной воды
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин: «Будем вводить дополнительные ограничения. Никуда мы от этого не денемся»
Алексей Дюмин: «Будем вводить дополнительные ограничения. Никуда мы от этого не денемся»
Директор тульского колледжа искусств им. Даргомыжского: «Вопрос о закрытии школы не стоит»
Директор тульского колледжа искусств им. Даргомыжского: «Вопрос о закрытии школы не стоит»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.