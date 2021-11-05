Директор тульского колледжа искусств им. Даргомыжского ответил на видеообращение Алексея Воробьева о сохранении лицея

И рассказал, почему нельзя сохранить лицей и расписание в нем с комбинацией общеобразовательных и музыкальных занятий.

А. С. Даргомыжского Игорь Лукопров ответил на Руководитель колледжа искусств им.Игорь Лукопров ответил на видеообращение певца Алексея Воробьева, который ранее выступил за сохранение «Даргомыжки» в том виде, в котором она была раньше.

- Данный монолог Алексея — результат обращения к нему родителей школы, которые теперь не согласны с новым расписанием на вторую четверть. Оно появилось на сайте колледжа на днях. И, в отличие от прежнего, полностью отвечает требованию Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего образования и СанПиН, где программа основного образования должна реализовываться в первую смену со всеми необходимыми переменами. А после перерыва на отдых во вторую смену должна начинаться программа дополнительных занятий (музыкальных).

Алексей Воробьев учился в этой школе один год, готовясь к поступлению в колледж, где занимался еще три года, в начале 2000-х годов.

Тогда, в рамках эксперимента, школа при колледже действительно называлась музыкальным лицеем. Расписание занятий по музыкальным и общеобразовательным предметам там было смешанным.

С 2010 года, когда вышли ФГОС, которые ввели более жесткую регламентацию системы общего образования, название лицей было исключено.

Всем ясно, что при колледже существуют две школы — общая и музыкальная. Важно, что основное направление учреждения — это реализация программ среднего профессионального образования (студентов), а помимо своего основного направления здесь реализуются ещё две отдельные программы для детей — общего образования (школа) и дополнительного образования (музыкальная школа).

Рособрнадзор постоянно делал замечания руководству колледжа по приведению в соответствие расписания в школах: оно не может быть интегрированным, поскольку в них нет и не может быть интегрированных программ!

Но по просьбе родителей руководство учебного заведения закрывало глаза и делало расписание удобным.

Новое руководство в условиях явных проблем с обучением студентов приводит все в соответствие. И нарушать требований ФГОС и СанПиН больше не будет.

Пожелание Алексея Воробьева сохранить лицей и расписание в нем с комбинацией общеобразовательных и музыкальных занятий выполнить не представляется невозможным как несоответствующее современным требования законодательства об образовании. А вот музыкальная школа для детей, которые готовятся поступать в колледж, обязательно сохранится. И выпускать талантливых детей и давать им правильное направление там обязательно будут.