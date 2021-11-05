новости
новости
Регистрация
Директор тульского колледжа искусств им. Даргомыжского ответил на видеообращение Алексея Воробьева о сохранении лицея

Директор тульского колледжа искусств им. Даргомыжского ответил на видеообращение Алексея Воробьева о сохранении лицея

И рассказал, почему нельзя сохранить лицей и расписание в нем с комбинацией общеобразовательных и музыкальных занятий.

Руководитель колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского Игорь Лукопров ответил на видеообращение певца Алексея Воробьева, который ранее выступил за сохранение «Даргомыжки» в том виде, в котором она была раньше.
 
- Данный монолог Алексея — результат обращения к нему родителей школы, которые теперь не согласны с новым расписанием на вторую четверть. Оно появилось на сайте колледжа на днях. И, в отличие от прежнего, полностью отвечает требованию Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего образования и СанПиН, где программа основного образования должна реализовываться в первую смену со всеми необходимыми переменами. А после перерыва на отдых во вторую смену должна начинаться программа дополнительных занятий (музыкальных).
 
Алексей Воробьев учился в этой школе один год, готовясь к поступлению в колледж, где занимался еще три года, в начале 2000-х годов.
Тогда, в рамках эксперимента, школа при колледже действительно называлась музыкальным лицеем. Расписание занятий по музыкальным и общеобразовательным предметам там было смешанным.
 
С 2010 года, когда вышли ФГОС, которые ввели более жесткую регламентацию системы общего образования, название лицей было исключено.
 
Всем ясно, что при колледже существуют две школы — общая и музыкальная. Важно, что основное направление учреждения — это реализация программ среднего профессионального образования (студентов), а помимо своего основного направления здесь реализуются ещё две отдельные программы для детей — общего образования (школа) и дополнительного образования (музыкальная школа).
 
Рособрнадзор постоянно делал замечания руководству колледжа по приведению в соответствие расписания в школах: оно не может быть интегрированным, поскольку в них нет и не может быть интегрированных программ!
 
Но по просьбе родителей руководство учебного заведения закрывало глаза и делало расписание удобным.
 
Новое руководство в условиях явных проблем с обучением студентов приводит все в соответствие. И нарушать требований ФГОС и СанПиН больше не будет.
Пожелание Алексея Воробьева сохранить лицей и расписание в нем с комбинацией общеобразовательных и музыкальных занятий выполнить не представляется невозможным как несоответствующее современным требования законодательства об образовании. А вот музыкальная школа для детей, которые готовятся поступать в колледж, обязательно сохранится. И выпускать талантливых детей и давать им правильное направление там обязательно будут.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 15:30 0
Другие статьи по темам
Люди
Алексей Воробьев
Место
Тула
Прочее
колледж Даргомыжскогосохранение лицея
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: от ДТП уберегла только мгновенная реакция
«Накажи автохама»: от ДТП уберегла только мгновенная реакция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.