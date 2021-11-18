Министр культуры Тульской области рассказала, что будет с «Даргомыжкой»

А. С. Даргомыжского появилась в начале этого учебного года. Родители школьников написали открытое письмо губернатору с просьбой сохранить общеобразовательные классы при колледже. Информация о возможном закрытии школы при колледже искусств им.

Руководитель учебного заведения Игорь Лукопров объяснял , что колледж больше не может работать в смешанном формате — с комбинацией общеобразовательных и музыкальных занятий. Это невозможно из-за требований Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и СанПиН.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина подробно рассказала о дальнейшей судьбе школы.

- Музыкальная школа для одаренных детей не закроется, а будет лишь развиваться. Что касается общеобразовательного отделения, то оно будет существовать в новом формате.

— Почему нельзя оставить так, как было все годы?

- Интегрировать две отдельные девятилетние программы (музыкальную и общеобразовательную) существующие сегодня ФГОС и СаНПиН не позволяют. Кроме того, налицо проблемы с отсутствием нормальных условий для качественного образования как детей, так и студентов.

— В некоторых других городах есть школы, где учебные планы и расписания едины.

- Такие школы существуют в некоторых городах, где есть консерватории. Это так называемые «школы-десятилетки», которые объединяют обучение в школе и колледже в непрерывном цикле. Выпускникам выдается сразу диплом ссуза, а далее можно поступать сразу в консерваторию или идти работать. И для этих особых школ прописана норма в Законе об образовании. В нашем случае такая норма не подходит. Поэтому наши школьники по окончании получают два аттестата: о музыкальной и общеобразовательной школе. И смешивать учебные планы и расписания этих школ мы не можем.

- Что будет с общеобразовательной школой, ее закроют?

- Ее нельзя закрыть или ликвидировать, потому что здесь нет школы как юрлица. Колледж может просто прекратить реализацию общеобразовательной программы, как дополнительной для ссуза. Но мы не будем этого делать, чтобы не травмировать детей. В этом году все доучатся без изменений. Правда, при новом расписании, которого требует ФГОС, и которое уже действует со 2-й четверти. А в следующем учебном году ребята будут учиться также официально в коллеже, но физически на площадках расположенной совсем рядом с общеобразовательной школой. Классы будут сохранены, педагоги останутся прежние. И после обучения в нормальных условиях, где есть оборудованные аудитории, горячее питание, продленная группа при необходимости выполнить домашние задание, дети будут переходить в колледж и заниматься там музыкой со своими же педагогами.

— Будет ли набор в следующем году в первый класс?

- Колледж искусств делать набор в первый класс общеобразовательной школы больше не планирует, только по профильному для него музыкальному направлению — в музыкальную школу. Но сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы для детей, которые планируют стать музыкантами, был и впредь доступен благоприятный формат образования.

Общеобразовательная школа находится рядом с колледжем. Мы выходили в школу, беседовали с руководством, смотрели площадки. Там действительно есть все условия, чтобы ребята учились полноценно. Они не будут вливаться в существующие классы, а продолжат учиться в своих группах, то есть в привычной для себя среде. И мы максимально постараемся в новых условиях создать привычную творческую атмосферу.

— Почему нельзя построить новое здание для школы?

- Нецелесообразно делать пристройку к зданию коллежа с углублением в парковую зону за счет существующей спортивной площадки коллежа. Рядом есть большая школа, оборудованная по всем требованиям образовательного процесса, которая может принять на обучение по общеобразовательному циклу наших детей — это прекрасный выход. В то же время студенты получат в своем основном здании нормальные условия для их полноценного образования.