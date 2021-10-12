В Новомосковске пропал 50-летний мужчина

50-летний Михаил Клыгин 9 октября ушел из дома в Новомосковске и не вернулся.

Приметы: рост 164 см, xудощавый, глаза голубые, волосы русые, коротко стриженные.



Был одет: черная с капюшоном куртка с коричневыми рукавами, белая футболка, темно-зеленые джинсы, черные кроссовки.

Видели его? Звоните 8 (800) 200-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев для поисков.

Инфорг поискового отряда «Лиза Алерт» Слон (Артем) – 8 (920) 755-81-55.