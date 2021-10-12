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В Новомосковске пропал 50-летний мужчина

В Новомосковске пропал 50-летний мужчина

К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт».

50-летний Михаил Клыгин 9 октября ушел из дома в Новомосковске и не вернулся. 

Приметы: рост 164 см, xудощавый, глаза голубые, волосы русые, коротко стриженные. 

Был одет: черная с капюшоном куртка с коричневыми рукавами, белая футболка, темно-зеленые джинсы, черные кроссовки.

Видели его? Звоните 8 (800) 200-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев для поисков.

Инфорг поискового отряда «Лиза Алерт» Слон (Артем) – 8 (920) 755-81-55.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:41 +1
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пропал мужчинаЛиза Алерт
Место
ТулаТульская область
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