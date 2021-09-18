На избирательном участке имени вирусолога Михаила Чумакова в Епифани можно привиться от COVID-19

Фото: пресс-центр избирательной комиссии Тульской области

Основной наплыв избирателей должен прийтись на выходные. К субботу и воскресенье здесь организованы выступления самодеятельности, торговые точки с разными вкусностями. Впервые голосующих, как и на всех избирательных участках Тульской области, ждут специальные призы — книги по истории обороны Тулы. Таких книг приготовлено 25 — по количеству епифанцев, для которых эти выборы первые. Часть книг уже вручены молодым избирателям.

Свой выбор на этом участке сделала и депутат Тульской областной Думы Марина Белькова, член фракции «Единая Россия».

- Считаю, что сейчас происходит главное политическое событие года, — рассказала она. — Поэтому важно, чтобы люди пришли на избирательный участок и выбрали тех, кто будут представлять наши интересы в Государственной Думе. Сегодня мы закладываем фундамент для будущего поколения, для наших детей¸ внуков. Мы видим, насколько эффективно развивается наша область в течение последних пяти лет, и надо, чтобы этот курс развивался дальше.

Всего в регионе в дни выборов открылись более 60 именных и тематических избирательных участков. Особое внимание в этом году приковано к избирательному участку имени академика АМН, вирусолога Михаила Петровича Чумакова — уроженца поселка Епифань. Он был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудниками ФГУП «ПИПВЭ им. М. П. Чумакова» была разработана вакцина от COVID-19 КовиВак.

В дни голосования рядом с участком в Епифани работает выездной пункт вакцинации, где избиратели могут привиться от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения Тульской области предоставило все существующие сегодня в России вакцины: «Спутник V» («Гам-ковид-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

В самом помещении избирательного участка развернулась выставка о Михаиле Петровиче, можно ознакомиться с книгами о его жизни.

- Горжусь, что Михаил Петрович Чумаков мой земляк, — говорит Марина Белькова. — Два года назад его имя было известно в основном в медицинских и научных кругах. Но, к сожалению, так сложилась ситуация, что теперь оно стало известно миллионам людей. Одна из отечественных вакцин против ковида была разработана в институте Чумакова. Добавлю, что Михаил Петрович стоял у истоков развития вакцины против полиемелита, энцефалита. То, что сейчас, на участке, можно пройти вакцинацию от новой неприятной болезни, которая бушует уже практически два года — это очень здорово. Причем, можно выбрать любую из отечественных вакцин, здесь их представлено несколько. Сама идея именного участка очень хорошая. Она придает процедуре голосования и участию в выборах особый интерес и местный колорит. Люди могут не только проголосовать, но и познакомиться с достижениями своего региона и земляков в разных сферах деятельности.

Прививки в специализированном автобусе делает врач Кимовской ЦРБ Александр Филиппов. Он считает, что лучшая профилактика боязни прививок — меньше читать комментариев в интернете, больше пользоваться достоверной информацией. Самой же достоверной информацией о прививке он считает инструкцию по применению. Первый пункт, который в ней написан, по его словам: от прививки нельзя заразиться.

В субботу и в воскресенье вакцинацию рядом с именным участком Чумакова можно провести в специально оборудованном автобусе, который используется как прививочный кабинет. Здесь же, в мобильном пункте, можно провести осмотр перед прививкой, имеется все необходимое оборудование на случай неотложной помощи.

В выборах на избирательном участке имени М. П. Чумакова принимал участие активист единого волонтерского штаба, представитель «Молодой гвардии Единой России» Павел Астафьев. Свое решение он объяснил тем, что уже более года волонтеры работают по различным направлениям, связанным с пандемией.

- Когда я узнал, что в Епифани открывается избирательный участок, который носит имя нашего известного вирусолога, принял однозначное решение, что буду голосовать именно здесь. Через Госуслуги закрепился за этим участком, и приехал отдать свой голос. Вижу, что выборы здесь проходят очень интересно. Важно, что люди могу прийти не только проголосовать, но и, сделав прививку в пункте вакцинации, обезопасить себя. Лично я сделал прививку «Спутником V» еще в начале лета, перед началом основной работы по волонтерскому штабу. Все члены нашего волонтерского штаба привиты двумя компонентами «Спутника». Мы это сделали для того, чтобы обезопасить себя, своих близких и людей, которым мы помогаем.

17−19 сентября в регионе проходят выборы депутатов Государственной Думы Рф и губернатора Тульской области.