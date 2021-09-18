На избирательном участке имени вирусолога Михаила Чумакова в Епифани можно привиться от COVID-19
К нему прикреплены 1440 избирателей. К утру субботы на избирательный участок пришли уже более трети – 484 человека.
Основной наплыв избирателей должен прийтись на выходные. К субботу и воскресенье здесь организованы выступления самодеятельности, торговые точки с разными вкусностями. Впервые голосующих, как и на всех избирательных участках Тульской области, ждут специальные призы — книги по истории обороны Тулы. Таких книг приготовлено 25 — по количеству епифанцев, для которых эти выборы первые. Часть книг уже вручены молодым избирателям.
Свой выбор на этом участке сделала и депутат Тульской областной Думы Марина Белькова, член фракции «Единая Россия».
- Считаю, что сейчас происходит главное политическое событие года, — рассказала она. — Поэтому важно, чтобы люди пришли на избирательный участок и выбрали тех, кто будут представлять наши интересы в Государственной Думе. Сегодня мы закладываем фундамент для будущего поколения, для наших детей¸ внуков. Мы видим, насколько эффективно развивается наша область в течение последних пяти лет, и надо, чтобы этот курс развивался дальше.
Всего в регионе в дни выборов открылись более 60 именных и тематических избирательных участков. Особое внимание в этом году приковано к избирательному участку имени академика АМН, вирусолога Михаила Петровича Чумакова — уроженца поселка Епифань. Он был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудниками ФГУП «ПИПВЭ им. М. П. Чумакова» была разработана вакцина от COVID-19 КовиВак.
В дни голосования рядом с участком в Епифани работает выездной пункт вакцинации, где избиратели могут привиться от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения Тульской области предоставило все существующие сегодня в России вакцины: «Спутник V» («Гам-ковид-Вак»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
В самом помещении избирательного участка развернулась выставка о Михаиле Петровиче, можно ознакомиться с книгами о его жизни.
- Горжусь, что Михаил Петрович Чумаков мой земляк, — говорит Марина Белькова. — Два года назад его имя было известно в основном в медицинских и научных кругах. Но, к сожалению, так сложилась ситуация, что теперь оно стало известно миллионам людей. Одна из отечественных вакцин против ковида была разработана в институте Чумакова. Добавлю, что Михаил Петрович стоял у истоков развития вакцины против полиемелита, энцефалита. То, что сейчас, на участке, можно пройти вакцинацию от новой неприятной болезни, которая бушует уже практически два года — это очень здорово. Причем, можно выбрать любую из отечественных вакцин, здесь их представлено несколько. Сама идея именного участка очень хорошая. Она придает процедуре голосования и участию в выборах особый интерес и местный колорит. Люди могут не только проголосовать, но и познакомиться с достижениями своего региона и земляков в разных сферах деятельности.
Прививки в специализированном автобусе делает врач Кимовской ЦРБ Александр Филиппов. Он считает, что лучшая профилактика боязни прививок — меньше читать комментариев в интернете, больше пользоваться достоверной информацией. Самой же достоверной информацией о прививке он считает инструкцию по применению. Первый пункт, который в ней написан, по его словам: от прививки нельзя заразиться.
В субботу и в воскресенье вакцинацию рядом с именным участком Чумакова можно провести в специально оборудованном автобусе, который используется как прививочный кабинет. Здесь же, в мобильном пункте, можно провести осмотр перед прививкой, имеется все необходимое оборудование на случай неотложной помощи.
В выборах на избирательном участке имени
- Когда я узнал, что в Епифани открывается избирательный участок, который носит имя нашего известного вирусолога, принял однозначное решение, что буду голосовать именно здесь. Через Госуслуги закрепился за этим участком, и приехал отдать свой голос. Вижу, что выборы здесь проходят очень интересно. Важно, что люди могу прийти не только проголосовать, но и, сделав прививку в пункте вакцинации, обезопасить себя. Лично я сделал прививку «Спутником V» еще в начале лета, перед началом основной работы по волонтерскому штабу. Все члены нашего волонтерского штаба привиты двумя компонентами «Спутника». Мы это сделали для того, чтобы обезопасить себя, своих близких и людей, которым мы помогаем.
17−19 сентября в регионе проходят выборы депутатов Государственной Думы Рф и губернатора Тульской области.