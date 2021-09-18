В Алексине полгода искали 27-летнюю Марию Мунтян: что случилось, и как она погибла

Мария пропала 3 февраля, а 17 сентября, следователи сообщили о том, что ее тело найдено в лесополосе неподалеку от Алексина. Пока вопросов больше, чем ответов.

Пропала девушка

«Была одета в бордовую короткую куртку, темные штаны, желтые угги, розовую шапку и объемный коричневый шарф», — это из объявления о пропаже Марии в феврале 2021 года. Именно по этим вещам родным пришлось опознавать девушку. Тело пролежало в лесополосе с зимы, остались лишь кости.

Марию искали полгода, первые ориентировки появились 7 февраля, когда она не выходила на связь уже четыре дня. Ее телефон молчал, близкие не знали, где она.

Спустя некоторое время следователи возбудили уголовное дело об убийстве, чтобы расширить свои полномочия в поисках пропавшей девушки.

Ушла одна?

Myslo удалось узнать некоторые подробности исчезновения 27-летней жительницы Алексина.

С самого начала было известно, что 3 февраля 2021 года Мария находилась на базе отдыха «Алексин-Бор». В компании с мужчиной и еще одной девушкой они отдыхали в зимней веранде.

Фото wikimapia.org

Вскоре те, кто последней видел Марию Мунтян живой, Алексей и Дарья, рассказали свою версию событий того вечера. Отдыхали, ели-пили. Внезапно все перессорились, и Мария решила идти домой в Алексин пешком одна. Путь решила сократить, пошла через лес. Больше ее никто не видел. Кстати, работники базы отдыха эту версию подтвердили.

Однако при осмотре веранды были обнаружены следы крови. На это тоже у свидетелей нашлось объяснение: якобы, в ходе ссоры с Алексеем его рассерженная знакомая разбила рукой окно.

Больше ничего известно не было. А главное, не было самой Марии — ни живой, ни мертвой.

Версий было две: Мария Мунтян убита либо действительно ушла одна, заблудилась и замерзла в лесу.

На поиски девушки многократно собирались волонтеры, правоохранители прочесывали лес в радиусе нескольких километров вокруг базы отдыха. Искали всю зиму, весну и лето.

Всё решат эксперты

Впоследствии версию о том, что найденная на веранде кровь принадлежит не Марии, а другой девушке, подтвердили эксперты.

Причину смерти Марии Мунтян поможет установить только судебно-медицинская экспертиза. Носит ли ее смерть криминальный характер или всё произошедшее — несчастный случай, пока неизвестно. Хотя второе сейчас — приоритетная версия.

Однако у брата Марии всё еще остаются сомнения:

— Тело сестры нашли очень далеко от дороги, — поделился он в беседе с Myslo. — Когда мы приехали на место, мы даже не смогли туда пробраться. Но нас и не пускали. Опознавали ее по вещам…

Как сестра оказалась в глубине леса? Какую она могла сокращать дорогу, если ее нашли вообще в другой стороне? Она не могла так идти домой. А учитывая, что остались лишь кости, по ним вряд ли можно будет понять причину смерти.

Myslo будет следить за развитием событий.