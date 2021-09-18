Тулячка оформила несколько кредитов и перевела мошенникам 1,8 млн рублей

Полицейские в очередной раз просят жителей региона быть бдительными и напоминают, как избежать обмана.

Сотрудники УМВД России по Тульской области просят граждан быть внимательными и бдительными при получении телефонных сообщений от неизвестных собеседников с информацией о блокировке банковских счетов. Помните: сотрудник банка никогда не будет требовать перевода денег на «защищённый счёт» или просить продиктовать данные банковской карты. Так действуют только мошенники.

Накануне жертвой обмана стали стала 31-летняя тулячка. Злоумышленники в течение нескольких дней «обрабатывали» её по телефону, представлялись работниками служб безопасности различных банков и рассказывали ей о множестве попыток оформления кредитов на её имя.

Чтобы этого не допустить, женщине велели самостоятельно взять несколько кредитов и перевести деньги на защищённый счёт. После этого все долги обещали списать как «недействительные. В результате жертва перевела злоумышленникам 1,8 млн рублей. Только спустя несколько дней она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Активную борьбу с телефонными мошенниками ведут и операторы мобильной связи. К примеру, «МегаФон» активно борется с проблемой телефонного спама, еженедельно блокируя 25-30 млн спам-звонков, выявляемых с помощью аналитических сервисов. Наиболее востребованная опция для борьбы с мошенничеством и спам-звонками среди абонентов «МегаФона» – услуга «Знаю, кто звонит».

Сервис работает без установки на устройство и позволяет определить номер и защитить абонента от нежелательных вызовов. Благодаря большому объему данных о звонках внутри сети пользователь может узнать информацию о звонящем, даже если его номера нет в списке контактов. Во время входящего вызова на экране отображается название компании или предупреждение о нежелательном звонке, если организация была замечена в навязчивых звонках.

Проверить номер, с которого поступил звонок, увидеть комментарии других абонентов и сообщить о номерах, с которых поступает спам, можно здесь.

«Мегафон» разработал систему по предотвращению телефонного мошенничества и уже сотрудничает в этом направлении с банками, например, со Сбером. Универсальное техническое решение в режиме реального времени уведомляет банк о том, что его клиенту поступает мошеннический вызов, и банк может дополнительно проверить или даже приостановить операцию до выяснения всех обстоятельств с клиентом.

Чтобы усилить меры по защите абонентов, компания планирует запуск новых сервисов для борьбы со спам-звонками. В «МегаФоне» есть опция «SMS-фильтр», которая позволяет блокировать SMS рекламу и спам. Система в автоматическом режиме распознает SMS рекламу при помощи аналитических алгоритмов и блокирует отправителей и номера, с которых она поступает.

Абонент может читать заблокированные сообщения в личном кабинете услуги, там же переносить номера из черного списка заблокированных в белый и наоборот. Отказ от получения информационных сообщений от оператора и партнеров можно оформить на этапе заключения договора на обслуживание или же позднее через контактный центр.