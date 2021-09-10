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В Алексине к людям вышел лось: видео
Фото и видео из группы «ВКонтакте» «Наш Алексин».

В Алексине к людям вышел лось: видео

Животное заметили в микрорайоне Петровский.

Жители Алексина засняли лося, который забрел к жилым домам. По словам местных жителей, животное было замечено в микрорайоне Петровский, в районе школы.

«Заблудился, бедняга», — предположили алексинцы.

 

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:55 +2
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