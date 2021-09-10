В Алексине к людям вышел лось: видео

Фото и видео из группы «ВКонтакте» «Наш Алексин».

Жители Алексина засняли лося, который забрел к жилым домам. По словам местных жителей, животное было замечено в микрорайоне Петровский, в районе школы.

«Заблудился, бедняга», — предположили алексинцы.

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