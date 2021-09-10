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Тульская делегация отправилась на фестиваль «Таврида.АРТ»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская делегация отправилась на фестиваль «Таврида.АРТ»

Отбор на фестиваль проходил на конкурсной основе.

В Крыму стартовал Всероссийский фестиваль «Таврида.АРТ». При поддержке губернатора Алексея Дюмина на него отправились 86 человек из Тульской области. Это SMM-специалисты, артисты, активисты общественных организаций, вузов и колледжей, добровольцы. Отбор на фестиваль проходил на конкурсной основе. 

В рамках фестиваля в арт-квартале КВН состоится кубок Тавриды, где Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» поборется за участие в Кубке мэра Москвы. 

В рамках фестиваля пройдет презентация тульской арт-резиденции «ДКЖ». Каждый день с 10.00 до 20.00 гостей тульской резиденции ждут фотоквесты, интерактивная велоэкскурсия «Тула – Крым», изготовление настоящих тульских пряников, показ короткометражных фильмов кинофестиваля «ШОРТЫ» и DJ-сеты, мастер-классы творческих коллективов.

Рабочая группа арт-резиденции «ДКЖ» представит экспертам грантового конкурса «Тавриды» концепцию развития креативных индустрий в регионе. Финальный этап защиты проектов пройдет с 30 сентября по 3 октября в рамках 10-го заезда «Город. Точка роста».

 

Всероссийский фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Крыму с 8 по 12 сентября.

На площадке арт-кластера «Таврида» собралось около 5000 участников со всей страны. В их числе амбассадоры форума, резиденты региональных арт-резиденций, участники программ платформы «Россия – страна возможностей», волонтеры Всероссийской акции «Мы Вместе», представители организации «Российские студенческие отряды», участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена».

Для каждого направления подготовлена своя уникальная программа, которая поможет участникам прокачать свои навыки, научиться новому, собрать участников из разных городов в креативные коллаборации.

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сегодня, в 12:20 −1
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