Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 105 случаев коронавируса, 102 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 52 423 жителя региона, 44 830 вылечились, 2811 человек умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:45, 9 1111 -1
вчера, в 11:55, 88 3127 -25
вчера, в 11:32, 11 1492 -3
8 сентября, в 11:45, 37 1689 -6
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