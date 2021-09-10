Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего с начала пандемии ковидом заразились 52 423 жителя региона, 44 830 вылечились, 2811 человек умерли.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 105 случаев коронавируса, 102 человека выздоровели, 10 скончались.

8 сентября, в 11:45,

8 сентября, в 11:45, 37 1689 -6

вчера, в 11:32,

вчера, в 11:32, 11 1492 -3

вчера, в 11:55,

вчера, в 11:55, 88 3127 -25

сегодня, в 12:45,

сегодня, в 12:45, 9 1111 -1

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