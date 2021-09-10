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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 105 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 105 случаев коронавируса, 102 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 52 423 жителя региона, 44 830 вылечились, 2811 человек умерли. 

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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