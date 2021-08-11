Качественный рывок: доход директора тульского детского сада за год увеличился на 23 млн рублей
А доход ее супруга – сразу на 33 миллиона.
Изучив и опубликовав ряд деклараций чиновников, врачей и силовиков за 2020 год, мы пропустили интересные цифры из отчета директора муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка — детский сад № 2».
Согласно декларации Ирины Ямпиловской, за год ее доход увеличился сразу в 23 раза: если в 2019 году она заработала 1 036 502 рубля, то в 2020 — 24 265 832 рубля.
Доход ее супруга также устремился вверх: 1 513 302 рубля в прошлом году и 35 348 885 рублeй в году нынешнем. Кроме этого, супруг Ямпиловской поменял машину — Hyundai Sonata 2009 года выпуска заменил Kia Sorento 2020 года.
Главврач тульской горбольницы №11 Спартак Могильников задекларировал доход почти в 5 млн рублей и Porsche
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