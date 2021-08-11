новости
новости
Регистрация
Качественный рывок: доход директора тульского детского сада за год увеличился на 23 млн рублей

Качественный рывок: доход директора тульского детского сада за год увеличился на 23 млн рублей

А доход ее супруга – сразу на 33 миллиона.

Изучив и опубликовав ряд деклараций чиновников, врачей и силовиков за 2020 год, мы пропустили интересные цифры из отчета директора муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка — детский сад № 2».

Согласно декларации Ирины Ямпиловской, за год ее доход увеличился сразу в 23 раза: если в 2019 году она заработала 1 036 502 рубля, то в 2020 — 24 265 832 рубля.

Доход ее супруга также устремился вверх: 1 513 302 рубля в прошлом году и 35 348 885 рублeй в году нынешнем. Кроме этого, супруг Ямпиловской поменял машину — Hyundai Sonata 2009 года выпуска заменил Kia Sorento 2020 года.

Сюжет: Декларации -2020
Главврач тульской горбольницы №11 Спартак Могильников задекларировал доход почти в 5 млн рублей и Porsche
Жизнь Тулы и области
Главврач тульской горбольницы №11 Спартак Могильников задекларировал доход почти в 5 млн рублей и Porsche
25 мая, в 17:50, 48 6168 -8
Главврач Тульского областного онкодиспансера задекларировал 11 квартир и два автомобиля
Жизнь Тулы и области
Главврач Тульского областного онкодиспансера задекларировал 11 квартир и два автомобиля
24 мая, в 10:21, 208 12259 -17
Сколько в прошлом году заработал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы
Жизнь Тулы и области
Сколько в прошлом году заработал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы
22 мая, в 21:21, 68 5664 -7
Председатель тульского комитета ЗАГС в 2020 году заработала чуть больше 2,5 млн рублей
Жизнь Тулы и области
Председатель тульского комитета ЗАГС в 2020 году заработала чуть больше 2,5 млн рублей
22 мая, в 18:18, 64 4167 -10
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:31 −2
Другие статьи по темам
Прочее
декларацииТуладоходбюджет
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В медучреждения Тульской области передано более 100 машин
В медучреждения Тульской области передано более 100 машин
Владимир Путин наградил тульских спортсменов за достижения на Олимпиаде в Токио
Владимир Путин наградил тульских спортсменов за достижения на Олимпиаде в Токио
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.