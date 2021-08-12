Владимир Путин наградил тульских спортсменов за достижения на Олимпиаде в Токио

За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены: спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области, студент Училища олимпийского резерва Иван Гирев, спортсмен-инструктор сборной России по греко-римской борьбе, уроженец Тульской области Сергей Семёнов.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: спортсмен-инструктор сборной России по велоспорту, велогонщица команды Marathon-Tula Cycling Team Гульназ Хатунцева, спортсмен-инструктор сборной России по велоспорту Анастасия Войнова, начинавшая свою карьеру в Ясногорске.