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Владимир Путин наградил тульских спортсменов за достижения на Олимпиаде в Токио

Владимир Путин наградил тульских спортсменов за достижения на Олимпиаде в Токио

11 августа Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены: спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки сборных команд Тульской области, студент Училища олимпийского резерва Иван Гирев, спортсмен-инструктор сборной России по греко-римской борьбе, уроженец Тульской области Сергей Семёнов.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: спортсмен-инструктор сборной России по велоспорту, велогонщица команды Marathon-Tula Cycling Team Гульназ Хатунцева, спортсмен-инструктор сборной России по велоспорту Анастасия Войнова, начинавшая свою карьеру в Ясногорске.

 

 

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