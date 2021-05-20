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Сколько в 2020 году заработали и чем владеют замы прокурора Тульской области

Сколько в 2020 году заработали и чем владеют замы прокурора Тульской области

Публикуем официальные данные.

Пресс-служба региональной прокуратуры опубликовала сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководящего состава за 2020 год.

Приводим данные о доходах заместителей прокурора Тульской области. Их у него три.

За прошлый год Михаил Можаев заработал 3 227 505 рублей. В собственности у него земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1500 кв. м, жилой дом на 530 кв. м и нежилое помещение размером 54 кв. м, в пользовании –  служебная квартира на 83,4 кв. м. Супруга зама в 2020 году заработала 496 000 рублей. У нее, как и у их несовершеннолетнего ребенка, есть доля на квартиру площадью 91, 7 кв. м. Кроме этого супруга Можаева задекларировала автомобиль Honda CR-V.
 
 
Андрей Теребунов в прошлом году заработал 2 948 957 рублей. Заместитель владеет двумя земельными участками – 589 и 1192 кв. м. Кроме этого у него имеется доля на участке площадью 1000 кв. м. В пользовании у Теребунова служебная квартира размером 127,7 кв. м, машино-место и багажное помещение. Жена Теребунова в 2020 году заработала 678 674 рубля и задекларировала автомобиль Volkswagen Passat. Отметим, что один из несовершеннолетних детей заработал в прошлом году 13 380 рублей. А еще у двоих в пользовании имеется жилой дом на 320 кв. м.
 
 
Третий заместитель прокурора Антон Шелепанов за прошлый год задекларировал 2 499 037 рублей. В собственности у него квартира – 130 кв. м, в пользовании – две служебные квартиры 94 и 60 кв. м. У его жены в собственности два земельных участка по 1615 кв. м и автомобиль Mercedes-Benz GLE350d. За прошлый год она заработала 226 368 рублей. 
 
Сюжет: Декларации -2020
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