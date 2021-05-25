Главврач тульской горбольницы №11 Спартак Могильников задекларировал доход почти в 5 млн рублей и Porsche
Опубликованы официальные сведения о доходах и имуществе главного врача.
Главврач тульской городской больницы № 11 Спартак Могильников в 2020 году заработал 4 938 982,59 рублей. В его индивидуальной собственности Porsche Macan 2019 года выпуска, а также ряд недвижимости:
- два жилых дома (317,8 кв. м и 143,2 кв. м),
- два земельных участка,
- нежилое помещение — 167,3 кв.м.
Также у Могильникова в общей долевой собственности (½) еще земельный участок и два нежилых помещения.
Супруга главврача задекларировала 996 011,49 рублей. В ее собственности Mercedes-Benz, жилой дом, а также два земельных участка.
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