Главврач тульской горбольницы №11 Спартак Могильников задекларировал доход почти в 5 млн рублей и Porsche

Опубликованы официальные сведения о доходах и имуществе главного врача.

Главврач тульской городской больницы № 11 Спартак Могильников в 2020 году заработал 4 938 982,59 рублей. В его индивидуальной собственности Porsche Macan 2019 года выпуска, а также ряд недвижимости:

два жилых дома (317,8 кв. м и 143,2 кв. м),

два земельных участка,

нежилое помещение — 167,3 кв.м.

Также у Могильникова в общей долевой собственности (½) еще земельный участок и два нежилых помещения.

Супруга главврача задекларировала 996 011,49 рублей. В ее собственности Mercedes-Benz, жилой дом, а также два земельных участка.