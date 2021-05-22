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Сколько в прошлом году заработал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы

Сколько в прошлом году заработал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы

Продолжаем публиковать данные деклараций.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Дмитрий Ярцев опубликовал сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020-й год.

По официальным данным, в прошлом году Дмитрий Ярцев заработал 1 349 814 рублей. В собственности у него автомобиль «LADA 21063», 1989 года выпуска.

Кроме этого, чиновник владеет долей в квартире размером 53,8 кв. м. Служебного жилья и земельных участков у Ярцева не имеется. 

Сюжет: Декларации -2020
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