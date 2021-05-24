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Главврач Тульского областного онкодиспансера задекларировал 11 квартир и два автомобиля

Главврач Тульского областного онкодиспансера задекларировал 11 квартир и два автомобиля

Опубликованы официальные сведения о доходах и имуществе Дмитрия Истомина за 2020 год.

Главный врач Тульского областного онкологического диспансера Дмитрий Истомин в прошлом году заработал 3 739 597,3 рублей. В его собственности земельный участок под ИЖС площадью 1800 кв. м, жилой дом — 311,4 кв. м, 11 квартир площадью от 37 до 81, 4 кв. м и два автомобиля — Mazda CX-5 2004 года выпуска и Skoda Kodiaq 2019 года выпуска.

Супруга Истомина задекларировала 1 537 679,48 рублей. У нее в собственности ничего нет. В пользовании — квартира площадью 81,4 кв. м.

Сюжет: Декларации -2020
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:21 −7
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