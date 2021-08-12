В медучреждения Тульской области передано более 100 машин

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В этом году в медучреждения Тулы и районов области поступил 101 автомобиль, еще 15 машин придут до конца сентября. Все транспортные средства — отечественного производства. Большинство автомобилей обладает повышенной проходимостью.

Так, в Узловскую районную больницу в рамках программы модернизации поступило 11 машин. Это 5-дверные «Нивы» и «Нивы Трэвел», «Лада Веста», 6 санитарных УАЗов. Ожидается поставка еще двух автомобилей. Также в этом году автопарк медучреждения пополнили 3 «Нивы», приобретенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В автопарке больницы 37 автомобилей. Благодаря программе модернизации первичного звена и нацпроекту „Здравоохранение“ в этом году автопарк будет обновлен на 40%. Новый транспорт — хорошее подспорье для медиков. Мы будем использовать новые машины для подвоза участковых терапевтов на дом к пациентам, привозить сельских жителей в районную больницу на медосмотр и диспансеризацию», — сказал главный врач больницы Сергей Овечко.

Планомерное обновление автопарка медучреждений региона ведется с 2016 года. С 2016 года за счёт федеральных, региональных и внебюджетных средств приобретено порядка 100 машин для фельдшеров сельских ФАПов. На средства федерального бюджета на 100% обновлен автопарк службы скорой помощи региона.

«Программа модернизации первичного звена рассчитана на 5 лет. Помимо приобретения новых автомобилей она предусматривает капремонт поликлиник, амбулаторий и ФАПОв, установку модульных ФАПов и амбулаторий, поставку медицинского оборудования», — сообщил замминистра здравоохранения региона Михаил Малишевский.

С 2021 по 2025 годы на реализацию программы в Тульской области будет направлено более 7,5 млрд рублей, 90% из которых -средства федерального бюджета.