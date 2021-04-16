Самым богатым тульским министром стал глава минфина
По сравнению с 2019 годом, его доход увеличился почти на 5 млн рублей.
Правительство Тульской области опубликовало сведения о доходах и собственности региональных министров за 2020 год.
Самым богатым оказался министр финансов Тульской области Александр Климов. Он задекларировал доход в 8 161 732,36 руб.
У него в индивидуальной собственности квартира площадью 29,4 кв. м и еще три — долевая часть и совместная собственность. Земельный участок под ИЖС 1125 кв. м, жилой дом — 50,8 кв. м, машино-место, а также авто «Киа Сорренто» 2011 г. в.
Его супруга заработала 102 448,92 руб. В собственности у нее земельный участок под ИЖС (общая доля 1/4), две квартиры (общая долевая и общая совместная) и автомобиль «Мазда 3» 2008 года выпуска.
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