Самым богатым тульским министром стал глава минфина

По сравнению с 2019 годом, его доход увеличился почти на 5 млн рублей.

Правительство Тульской области опубликовало сведения о доходах и собственности региональных министров за 2020 год.

Самым богатым оказался министр финансов Тульской области Александр Климов. Он задекларировал доход в 8 161 732,36 руб.

У него в индивидуальной собственности квартира площадью 29,4 кв. м и еще три — долевая часть и совместная собственность. Земельный участок под ИЖС 1125 кв. м, жилой дом — 50,8 кв. м, машино-место, а также авто «Киа Сорренто» 2011 г. в.

Его супруга заработала 102 448,92 руб. В собственности у нее земельный участок под ИЖС (общая доля 1/4), две квартиры (общая долевая и общая совместная) и автомобиль «Мазда 3» 2008 года выпуска.