Смертельная драка, пожар на крыше и антипрививочный скандал: топ новостей недели

Мужчина умер во время драки на остановке в центре Косой Горы – с таких печальных новостей началась эта неделя. Мужчина просто сделал замечание молодым людям, а те полезли с кулаками на него. А когда поняли, что он мертв, позорно сбежали. Но зачинщик драки уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Многие в соцсетях писали, что знали погибшего, добавляя, что он был прекрасным человеком и абсолютно не конфликтным. Редакция выражает соболезнования родным.

Пожар на крыше многоэтажки на Красноармейском проспекте случился во вторник, 3 августа. Черный столб дыма был виден далеко от места ЧП.

В качестве одной из причин возгорания называют неосторожность при производстве кровельных работ. Местные жители сообщали о хлопке, якобы взорвался газовый баллон, но эту информацию не подтвердили ни в МЧС, ни другие свидетели ЧП.

В результате пожара пострадал мужчина, он был госпитализирован с ожогами.

Все публикации о вакцинации всегда вызывают обширные обсуждения. Поэтому и прецедент с отстранением сотрудников Щегловского вала от работы за отказ делать прививки вызвал широкий резонанс.

Сотрудники намерены в суде доказать незаконность принятого руководством предприятия решения. Разбирательство назначено на 18 августа. А пока сотрудники ждут ответов от контролирующих работодателя ведомств.

Послабление коронавирусных ограничений, в том числе отмена временных ограничений работы развлекательных учреждений – долгожданная для многих новость. Надеемся, что теперь это все уже навсегда и дальше будет только лучше!

Публикация о том, что в Тульской области без вести пропал обвиняемый по громкому уголовному делу, закрыла рабочую неделю. По информации Myslo в ночь на 4 августа при странных обстоятельствах пропал алексинец Станислав Волошин. Напомним, по версии следователей, в середине октября 2019 года он вступился за брата и на территории заброшенной автозаправки застрелил из карабина мужчину и серьезно ранил еще одного.