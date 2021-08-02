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В центре Косой Горы на остановке убили мужчину

В центре Косой Горы на остановке убили мужчину

Трагедия произошла на глазах у большого количества людей, но подозреваемым удалось скрыться.

Вечером 2 августа на Косой Горе в Туле произошел конфликт, в ходе которого был убит местный 42-летний житель. Примерно в 20.30 из магазина, который находится в районе дома №14 по ул. Максима Горького вышли двое мужчин, один из которых инвалид (повреждена нога). Они подошли к остановке общественного транспорта, где на лавочке сидели трое молодых людей.  
 
По словам очевидицы, мужчина сказал подросткам уступить место своему другу-инвалиду, что не понравилось молодым людям. В ходе конфликта один из них нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых тот упал.
 
«Он упал и захрипел. Я оказывала ему первую помощь до приезда скорой, но потом он перестал дышать. Я сказала этому парню, что он убил человека, а он ответил, что, мол «он первый начал», а потом начал угрожать и мне. Я его несколько раз его ударила, затем схватила за одежду - хотела задержать до приезда полиции. Но мне никто не помог, хотя вокруг были люди. Потом эти парни ушли», - рассказала корреспонденту Myslo жительница Косой Горы.
 
На момент публикации новости место происшествия было оцеплено, там работали сотрудники ППС, полиции, оперативники и следователи. Также на место прибыл начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Вокруг собралось около 60 местных жителей - люди возмущены случившимся, многие говорят, что погибший был хорошим человеком. 
 

 
В настоящее время следователи СК РФ по Тульской области проводят осмотр места происшествия, устанавливают всех очевидцев произошедшего. Для определения причины смерти и имеющихся у погибшего повреждений, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
По нашей информации, сейчас ведется розыск подозреваемого - это молодой человек 2001 года рождения. 
 
Новость обновлена в 00:25. Добавлены комментарий очевидицы и обновлена актуальная информация о происшествии.
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В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 1
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 2
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 3
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 4
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 5
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 6
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 7
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 8
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 9
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 10
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 11
В центре Косой Горы на остановке убили мужчину, Фото: 12
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Авторы: Сергей Стариков, Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
вчера, в 22:53 +3
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