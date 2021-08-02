В центре Косой Горы на остановке убили мужчину

Вечером 2 августа на Косой Горе в Туле произошел конфликт, в ходе которого был убит местный 42-летний житель. Примерно в 20.30 из магазина, который находится в районе дома №14 по ул. Максима Горького вышли двое мужчин, один из которых инвалид (повреждена нога). Они подошли к остановке общественного транспорта, где на лавочке сидели трое молодых людей.

По словам очевидицы, мужчина сказал подросткам уступить место своему другу-инвалиду, что не понравилось молодым людям. В ходе конфликта один из них нанес своему оппоненту несколько ударов, от которых тот упал.

«Он упал и захрипел. Я оказывала ему первую помощь до приезда скорой, но потом он перестал дышать. Я сказала этому парню, что он убил человека, а он ответил, что, мол «он первый начал», а потом начал угрожать и мне. Я его несколько раз его ударила, затем схватила за одежду - хотела задержать до приезда полиции. Но мне никто не помог, хотя вокруг были люди. Потом эти парни ушли», - рассказала корреспонденту Myslo жительница Косой Горы.

На момент публикации новости место происшествия было оцеплено, там работали сотрудники ППС, полиции, оперативники и следователи. Также на место прибыл начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Вокруг собралось около 60 местных жителей - люди возмущены случившимся, многие говорят, что погибший был хорошим человеком.

В настоящее время следователи СК РФ по Тульской области проводят осмотр места происшествия, устанавливают всех очевидцев произошедшего. Для определения причины смерти и имеющихся у погибшего повреждений, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба ведомства.

По нашей информации, сейчас ведется розыск подозреваемого - это молодой человек 2001 года рождения.

Новость обновлена в 00:25. Добавлены комментарий очевидицы и обновлена актуальная информация о происшествии.