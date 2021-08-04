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Скандал из-за прививок: сотрудники АО «Щегловский вал» судятся за восстановление на работе

Скандал из-за прививок: сотрудники АО «Щегловский вал» судятся за восстановление на работе

В суде они намерены доказать, что их отстранили незаконно.

Сотрудники Щегловского вала обратились в Пролетарский районный суд с исками об отмене решения об отстранении их работы в связи с отказом от вакцинации от COVID-19.

По информации Myslo, на заводе трудятся порядка 2000 человек, большая работников прошли вакцинацию, но 57 сотрудников «пошли в отказ» и с 18 июля были отстранены от работы без сохранения зарплаты на основании приказа руководства в связи с постановлением главного санитарного врача Тульской области.

На данный момент в суд направлено 18 исков, одно из них возвращено заявителю. По 16 из них уже назначены даты рассмотрения. 

Сотрудники завода считают, что их отстранение от работы до окончания прививочной кампании, то есть до 15 августа, незаконно. В связи с этим требуют от предприятия компенсации вынужденного простоя и нанесенного морального вреда.

Напомним, провести вакцинацию отдельных категорий граждан первым компонентом необходимо было до 15 июля, вторым – до 15 августа. К таким категориям относятся работники предприятий торговли, образования, здравоохранения, общественного питания, транспорта, МФЦ, системообразующих предприятий, также государственные гражданские служащие и сотрудники органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Общий уровень вакцинированных среди этих категорий должен составлять не менее 60% от общей численности сотрудников. Ответственность за исполнение постановления возложена на руководителей организаций и предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, работающих в регионе.

В АО «Щегловский вал» прокомментировали ситуацию:

«Обязательных требований по вакцинации граждан Указ № 62 не содержит, поскольку введение обязательной вакцинации для отдельных категорий (групп) граждан по эпидемическим показаниям законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения отнесено к компетенции главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации.

В связи с этим, в Тульской области обязательная вакцинации от новой коронавирусной инфекции введена постановлением Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 18.06.2021 № 2, которым также определены категории (группы) граждан, подлежащих обязательной вакцинации и объем обязательной вакцинации не менее 60% от общей численности».
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:03 +18
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Место
ТулаТульская область
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