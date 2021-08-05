В Тульской области сняли ряд коронавирусных ограничений
Губернатор внес изменения в Указ №62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
С 5 августа возобновляется деятельность детских игровых комнат и аттракционов в торгово-развлекательных центрах. Организации общепита могут работать без ограничения по времени при условии заполнения зала не более чем на 80%, а также выполнения требований Роспотребнадзора.
Отменены рекомендации о приостановлении в ночное время деятельности ночных клубов, баров, дискотек, караоке, бильярдных, боулинг-клубов и кальянных, а также о посещении парков и общественных пространств.
Норма заполняемости театров, кинотеатров и спортивных объектов увеличена с 30 до 50%. Проведение мероприятий возможно при условии соблюдения требований федерального Роспотребнадзора.
С документом можно ознакомиться по ссылке.
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