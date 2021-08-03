При пожаре на Красноармейском проспекте пострадал человек: мужчина доставлен в больницу с ожогами

Видео очевидцев, фоторепортаж Алексея Горохова и МЧС по Тульской области

На место происшествия направили 7 пожарных расчетов и автолестницу для работы на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано за 15 минут. Эвакуировано 3 человека.

По сообщению МЧС, при пожаре пострадал один человек, с ожогами он доставлен в больницу.

В результате происшествия был поврежден кровельный материал на площади 10 квадратных метров. Последствия пожара ликвидировали 35 человек и 9 единиц техники.

В качестве одной из причин возгорания называют неосторожность при производстве кровельных работ. Местные жители сообщали о хлопке, якобы взорвался газовый баллон, но эту информацию не подтвердили ни в МЧС, ни другие свидетели ЧП.