Видео очевидцев, фоторепортаж Алексея Горохова и МЧС по Тульской области
При пожаре на Красноармейском проспекте пострадал человек: мужчина доставлен в больницу с ожогами
Публикуем фото и видео с места событий.
3 августа 2021 года в 13.13 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на Красноармейском проспекте.
На место происшествия направили 7 пожарных расчетов и автолестницу для работы на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано за 15 минут. Эвакуировано 3 человека.
По сообщению МЧС, при пожаре пострадал один человек, с ожогами он доставлен в больницу.
В результате происшествия был поврежден кровельный материал на площади 10 квадратных метров. Последствия пожара ликвидировали 35 человек и 9 единиц техники.
В качестве одной из причин возгорания называют неосторожность при производстве кровельных работ. Местные жители сообщали о хлопке, якобы взорвался газовый баллон, но эту информацию не подтвердили ни в МЧС, ни другие свидетели ЧП.
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