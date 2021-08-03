новости
новости
Регистрация
При пожаре на Красноармейском проспекте пострадал человек: мужчина доставлен в больницу с ожогами
Видео очевидцев, фоторепортаж Алексея Горохова и МЧС по Тульской области

При пожаре на Красноармейском проспекте пострадал человек: мужчина доставлен в больницу с ожогами

Публикуем фото и видео с места событий.

3 августа 2021 года в 13.13 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на Красноармейском проспекте.
 
На место происшествия направили 7 пожарных расчетов и автолестницу для работы на верхних этажах здания. Открытое горение ликвидировано за 15 минут. Эвакуировано 3 человека.
 
По сообщению МЧС, при пожаре пострадал один человек, с ожогами он доставлен в больницу.
 
В результате происшествия был поврежден кровельный материал на площади 10 квадратных метров. Последствия пожара ликвидировали 35 человек и 9 единиц техники.
 
В качестве одной из причин возгорания называют неосторожность при производстве кровельных работ. Местные жители сообщали о хлопке, якобы взорвался газовый баллон, но эту информацию не подтвердили ни в МЧС, ни другие свидетели ЧП.
 

 

Галерея
Пожар на Красноармейском, Фото: 1
Пожар на Красноармейском, Фото: 2
Пожар на Красноармейском, Фото: 3
Пожар на Красноармейском, Фото: 4
Пожар на Красноармейском, Фото: 5
Пожар на Красноармейском, Фото: 6
Пожар на Красноармейском, Фото: 7
Пожар на Красноармейском, Фото: 8
Пожар на Красноармейском, Фото: 9
Пожар на Красноармейском, Фото: 10
Пожар на Красноармейском, Фото: 11
Пожар на Красноармейском, Фото: 12
Пожар на Красноармейском, Фото: 13
Пожар на Красноармейском, Фото: 14
Пожар на Красноармейском, Фото: 15
Пожар на Красноармейском, Фото: 16
Пожар на Красноармейском, Фото: 17
Пожар на Красноармейском, Фото: 18
Пожар на Красноармейском, Фото: 19
Пожар на Красноармейском, Фото: 20
Пожар на Красноармейском, Фото: 21
Пожар на Красноармейском, Фото: 22
Пожар на Красноармейском, Фото: 23
Пожар на Красноармейском, Фото: 24
Пожар на Красноармейском, Фото: 25
Пожар на Красноармейском, Фото: 26
Пожар на Красноармейском, Фото: 27
Пожар на Красноармейском, Фото: 28
Пожар на Красноармейском, Фото: 29
Пожар на Красноармейском, Фото: 30
Пожар на Красноармейском, Фото: 31
Пожар на Красноармейском, Фото: 32
Пожар на Красноармейском, Фото: 33
Пожар на Красноармейском, Фото: 34
Пожар на Красноармейском, Фото: 35
Пожар на Красноармейском, Фото: 36
Пожар на Красноармейском, Фото: 37
Пожар на Красноармейском, Фото: 38
Пожар на Красноармейском, Фото: 39
Пожар на Красноармейском, Фото: 40
Пожар на Красноармейском, Фото: 41
Пожар на Красноармейском, Фото: 42
Пожар на Красноармейском, Фото: 43
Пожар на Красноармейском, Фото: 44
Пожар на Красноармейском, Фото: 45
Пожар на Красноармейском, Фото: 46
Пожар на Красноармейском, Фото: 47
Пожар на Красноармейском, Фото: 48
Пожар на Красноармейском, Фото: 49
Пожар на Красноармейском, Фото: 50
Пожар на Красноармейском, Фото: 51
Пожар на Красноармейском, Фото: 52
Пожар на Красноармейском, Фото: 53
Пожар на Красноармейском, Фото: 54
Пожар на Красноармейском, Фото: 55
Пожар на Красноармейском, Фото: 56
Пожар на Красноармейском, Фото: 57
Пожар на Красноармейском, Фото: 58
Пожар на Красноармейском, Фото: 59
Пожар на Красноармейском, Фото: 60
Пожар на Красноармейском, Фото: 61
Пожар на Красноармейском, Фото: 62
Пожар на Красноармейском, Фото: 63
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:13 +4
Другие статьи по темам
Событие
пожарКрасноармейский проспект
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мебельщик из Новомосковска продолжает обманывать клиентов
Мебельщик из Новомосковска продолжает обманывать клиентов
На Красноармейском проспекте в Туле загорелась крыша многоэтажки
На Красноармейском проспекте в Туле загорелась крыша многоэтажки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.