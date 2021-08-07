Администрация Богородицкого района назвала виновника вони в нескольких селах и деревнях

Администрация района прокомментировала информацию о едком запахе навоза, накрывшего несколько населенных пунктов.

Напомним, в начале недели жители сообщали в соцсетях, а также прислали в редакцию Myslo обращение по поводу неприятного запаха и полчищ мух в нескольких населенных пунктах Богородицкого и Воловского района. Жители обвиняли «Воловский бройлер» в этом. Но по словам администрации, виновник – ООО АК «Развитие».

«Источником неприятного запаха является внесение органического удобрения на полях вблизи с. Кузовка. Удобрения соответствуют принятым стандартам. До руководства доведена информация о многочисленных жалобах жителей. По информации руководства ООО АК «Развитие» все работы по заделыванию удобрений завершены, в дальнейшем для избежания неприятных побочных эффектов от удобрения ООО АК «Развитие» планирует изменить технологию внесения удобрений и убрать неприятный запах», – говорится в сообщении.