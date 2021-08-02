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Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов
фото: архив MySlo

Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов

И выявлено 136 новых случаев заражения.

В Тульской области за сутки зарегистрировано 136 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии число заболевших и перенесших болезнь достигло 47 682 человек.
 
Также за минувшие сутки зарегистрировано 9 смертей пациентов. 64 человека выздоровело.
 
Ситуация в РФ следующая:
 
 
 
Сюжет: Коронавирус
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