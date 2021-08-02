Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов

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В Тульской области за сутки зарегистрировано 136 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии число заболевших и перенесших болезнь достигло 47 682 человек.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 9 смертей пациентов. 64 человека выздоровело.

Ситуация в РФ следующая: