фото: архив MySlo
Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 9 пациентов
И выявлено 136 новых случаев заражения.
В Тульской области за сутки зарегистрировано 136 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии число заболевших и перенесших болезнь достигло 47 682 человек.
Также за минувшие сутки зарегистрировано 9 смертей пациентов. 64 человека выздоровело.
Ситуация в РФ следующая:
вчера, в 12:00, 14 1666 -3
31 июля, в 11:37, 135 3515 -8
30 июля, в 11:46, 13 1534 -3
29 июля, в 12:05, 54 2825 -16
Другие статьи по темам