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В Туле с жителей многоквартирного дома хотели взять деньги за вымышленный ремонт
фото: соцсети

В Туле с жителей многоквартирного дома хотели взять деньги за вымышленный ремонт

Сейчас в отношении ремонтников, обладающих богатым воображением, возбуждено уголовное дело.

В Туле прокуратура Привокзального района провела проверку после обращения жителей многоквартирного дома на улице Макаренко, сообщает пресс-служба ведомства. 
 
По результатам проверки установлено, что ООО «СУ «Спецстрой» в рамках муниципального контракта должны были выполнить работы по асфальтированию двора. К удивлению жителей МКД, ООО предъявило к оплате работы, которые не проводила и запросила за вымышленные труды 313 000 рублей.
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». 
 
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