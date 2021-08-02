В Туле с жителей многоквартирного дома хотели взять деньги за вымышленный ремонт

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Сейчас в отношении ремонтников, обладающих богатым воображением, возбуждено уголовное дело.

В Туле прокуратура Привокзального района провела проверку после обращения жителей многоквартирного дома на улице Макаренко, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки установлено, что ООО «СУ «Спецстрой» в рамках муниципального контракта должны были выполнить работы по асфальтированию двора. К удивлению жителей МКД, ООО предъявило к оплате работы, которые не проводила и запросила за вымышленные труды 313 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».