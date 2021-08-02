Молодой человек напал в Туле на старушку и отобрал у нее сумку
В сумке были деньги и мобильный телефон.
Сотрудники патрульно-постовой службы в Туле задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой оказалась 72-летняя местная жительница.
По предварительным данным, около дома на улице Штыковой похититель набросился на неё и отобрал сумку с деньгами и мобильным телефоном.
Полицейским удалось обнаружить вероятного злоумышленника. В грабеже изобличён 23-летний неработающий ранее судимый житель Богородицкого района. Мужчина признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ.
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