новости
новости
Регистрация
Рейд в Кондуках: полиция составила 15 протоколов на отдыхающих

Рейд в Кондуках: полиция составила 15 протоколов на отдыхающих

Большинство нарушений – за автомобилистами.

Тульские полицейские провели очередные рейды на пляже в Кондуках. За выходные дни полицией составлено 15 административных протоколов за различные нарушения. Среди них — курение, распитие алкоголя и нарушение правил перевозки (слишком много пассажиров в салоне).

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что особое внимание полицейские уделяют соблюдению Правил дорожного движения.

 

Читайте также по теме:

Молодые и красивые загорают в Кондуках: жаркий фоторепортаж Myslo

В Кондуках машина скатилась с берега в воду

Туристы устроили свалку в Кондуках и зачем-то ободрали березы

В Кондуках автомобиль сорвался с обрыва: пострадали два человека

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:30 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаКондуки
Прочее
рейдполицейский рейд
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На фестивальном поле «Дикой Мяты» в Бунырево произошел пожар
На фестивальном поле «Дикой Мяты» в Бунырево произошел пожар
В Тульской области состоится XXI международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!»
В Тульской области состоится XXI международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.