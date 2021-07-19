Рейд в Кондуках: полиция составила 15 протоколов на отдыхающих

Тульские полицейские провели очередные рейды на пляже в Кондуках. За выходные дни полицией составлено 15 административных протоколов за различные нарушения. Среди них — курение, распитие алкоголя и нарушение правил перевозки (слишком много пассажиров в салоне).

В пресс-службе УМВД России по Тульской области уточнили, что особое внимание полицейские уделяют соблюдению Правил дорожного движения.

Читайте также по теме:

Молодые и красивые загорают в Кондуках: жаркий фоторепортаж Myslo

В Кондуках машина скатилась с берега в воду

Туристы устроили свалку в Кондуках и зачем-то ободрали березы