Туристы устроили свалку в Кондуках и зачем-то ободрали березы

Фото и видео Вадима Баранова.

А еще в Романцевских горах проводят вечеринки.

Председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов возмутился поведением туристов, которые отдыхают в Кондуках.

- Вчера проехал по всем карьерам, где отдыхают наши гости на особо охраняемой природной территории Романцевские горы. Картина не радостная. Мусора много, деревья продолжают рубить, а со многих деревьев срезана кора (какое-то, наверное, новое развлечение туристов), — написал экоактивист на своей странице ВКонтакте.

Отдыхающие оставили после себя горы мусора, не заботясь о том, кто потом эти кучи будет убирать.

А вечером в Кондуках, оказывается, устраивают вечеринки с диджеями.