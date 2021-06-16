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Туристы устроили свалку в Кондуках и зачем-то ободрали березы
Фото и видео Вадима Баранова.

Туристы устроили свалку в Кондуках и зачем-то ободрали березы

А еще в Романцевских горах проводят вечеринки.

Председатель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов возмутился поведением туристов, которые отдыхают в Кондуках.

- Вчера проехал по всем карьерам, где отдыхают наши гости на особо охраняемой природной территории Романцевские горы. Картина не радостная. Мусора много, деревья продолжают рубить, а со многих деревьев срезана кора (какое-то, наверное, новое развлечение туристов), — написал экоактивист на своей странице ВКонтакте.

Отдыхающие оставили после себя горы мусора, не заботясь о том, кто потом эти кучи будет убирать.

А вечером в Кондуках, оказывается, устраивают вечеринки с диджеями.

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