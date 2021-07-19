В Тульской области состоится XXI международный кинофестиваль комедии «Улыбнись, Россия!»

Он пройдет с 5 по 11 сентября под патронатом губернатора Алексея Дюмина. Президент фестиваля – народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова.

В этом году фестиваль обрел статус международного — теперь у него единая программа и международное жюри, возглавит которое заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа, писатель и драматург Аркадий Инин. Члены жюри: Даниэла Стоянович (Сербия), Андрей Курейчик (Беларусь), Игорь Христенко (Россия), Полина Шлихт (Германия).

На открытии фестиваля вручаются традиционные награды. По решению оргкомитета фестиваля в этом году премией «За вклад в комедию» награждаются актер и кинорежиссер, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный; актер и телеведущий Вилле Хаапасало (Финляндия); актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская; актриса театра и кино, лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Анна Уколова.

Лауреатом премии «За все хорошее…» станет известнейший журналист, писатель и телеведущий, создатель и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер.

Премию «За вклад в чувство юмора страны» вручат актеру, телеведущему, продюсеру, народному артисту России Леониду Якубовичу. Как добрый волшебник из любимой детворой песенки, он прилетит в день открытия фестиваля в «голубом вертолете и подарит 500 эскимо».

В конкурсной кинопрограмме фестиваль «Улыбнись, Россия!» представит российские и зарубежные комедии последних двух лет, отобранные программной дирекцией к кинопоказу. Показы пройдут на 19 площадках Тулы и Тульской области с представлением фильмов их создателями и актерами – гостями фестиваля.

Это Александр Пашутин, Александр Павлов, Александр Голобородько, Ирина Шведова, Ольга Панюшкина.

Зрители с помощью специальных анкет тоже традиционно примут участие в голосовании за лучшую комедию, за полюбившихся актеров. При поддержке портала Myslo уже идет заочное голосование за лучший комедийный сериал. Будут показаны и лучшие анимационные ленты последних лет, картины для семейного просмотра, короткометражные фильмы студентов ВГИКа, ВКСР, ЛГИТМИКа.

Пройдут вечера в Тульской филармонии имени И. А. Михайловского. Вечер памяти Михаила Жванецкого «Всегда неподалеку. Ваш Жванецкий». В вечере примут участие Юрий Стоянов, Владимир Познер, Олег Сташкевич, Клара Новикова, Михаил Мишин, Нонна Гришаева, Юрий Норштейн, Кира Прошутинская, Юрий Рост, Анатолий Малкин. На вечере будут присутствовать вдова и сын Михаила Жванецкого.

В вечере «Музыка поэзии» зрители встретятся с Вероникой Долиной – «Как Ваша светлость поживает?» и Юлием Кимом – «Белеет мой парус».

По случаю недавнего юбилея Аллы Суриковой состоится литературный вечер «На троих» с участием Аллы Ильиничны, ее дочери Киры Суриковой и внука Николая Сурикова-Мурашева. Режиссер и ее дочь давно пишут, с успехом печатаются. Теперь к ним примкнул и внук Суриковой Николай.

Состоятся мастер-классы, творческие встречи и круглые столы.

Фестиваль проводит студия «Позитив-фильм» совместно с «ДжемСтудией» и министерством культуры Тульской области при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Тульской области и администрации Тулы. Девиз фестиваля – слова великого русского писателя Льва Толстого: «Смех – это человеколюбие».