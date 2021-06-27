В Кондуках машина скатилась с берега в воду

Фото из группы ВКонтакте "На тульских просторах".

В Кондуках автомобиль скатился с берега в воду. Об этом очевидцы рассказали в соцсетях. По словам отдыхающих, инцидент случился вчера, 26 июня. Водитель захотел припарковаться прямо у водоема.

- Вдоль берега было свободное местечко, где могла бы разместиться одна машина. Немного не рассчитали скорость, а так могли бы проскочить этот участок, — рассказал очевидец Валерий С.

По его словам, всё это произошло в двух километрах от парковки.

Напомним, практически аналогичный случай в Кондуках произошел 8 мая — тогда автомобиль Chery сорвался с обрыва, пострадали два человека.