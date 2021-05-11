Фото Романа Алексеева.
В Кондуках автомобиль сорвался с обрыва: пострадали два человека
ЧП произошло 8 мая.
В узловских Кондуках произошло ДТП — автомобиль Chery опрокинулся в обрыв. Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, происшествие случилось 8 мая.
По предварительным данным, 33-летняя женщина, водитель Chery, не справилась с управлением на мокрой из-за дождя дороге. В результате машина опрокинулась в кювет.
В ДТП пострадала сама водитель и ее пассажир. Обоим оказали медпомощь в больнице, госпитализация не потребовалась.
Видео Романа Алексеева.
По словам очевидцев, 10 мая машина еще находилась в кювете.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее