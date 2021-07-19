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На фестивальном поле «Дикой Мяты» в Бунырево произошел пожар
Фото с Myslo поделились коллеги из «Молодого коммунара» – mk.tula.ru.

На фестивальном поле «Дикой Мяты» в Бунырево произошел пожар

Через месяц после отмены фестиваля там сгорело последнее строение.

Вечером 16 июля диспетчеру службы спасения поступило сообщение о горящем строении в районе деревни Бунырево. Горел деревянный домик. На место выслали два пожарных расчета. При пожаре никто не пострадал, строение сгорело полностью.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, причина пожара устанавливается.

Напомним, фестиваль «Дикая Мята» должен был состояться 18−20 июня в Алексинском районе, но из-за коронавирусных ограничений его пришлось отменить. Сообщение об отмене мероприятия пришло в ночь перед началом фестиваля.

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