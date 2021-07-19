На фестивальном поле «Дикой Мяты» в Бунырево произошел пожар

Фото с Myslo поделились коллеги из «Молодого коммунара» – mk.tula.ru.

Через месяц после отмены фестиваля там сгорело последнее строение.

Вечером 16 июля диспетчеру службы спасения поступило сообщение о горящем строении в районе деревни Бунырево. Горел деревянный домик. На место выслали два пожарных расчета. При пожаре никто не пострадал, строение сгорело полностью.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, причина пожара устанавливается.