Фото с Myslo поделились коллеги из «Молодого коммунара» – mk.tula.ru.
На фестивальном поле «Дикой Мяты» в Бунырево произошел пожар
Через месяц после отмены фестиваля там сгорело последнее строение.
Вечером 16 июля диспетчеру службы спасения поступило сообщение о горящем строении в районе деревни Бунырево. Горел деревянный домик. На место выслали два пожарных расчета. При пожаре никто не пострадал, строение сгорело полностью.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Тульской области, причина пожара устанавливается.
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