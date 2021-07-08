Военные медики начали работу в ковидном госпитале в Щекино: репортаж
Врачебно-сестринская бригада многофункционального мобильного госпиталя Минобороны РФ Западного военного округа прибыла в Тульскую область в конце июня.
26 июня бригада начала работать в инфекционном госпитале Щекинской районной больницы.
В предыдущие две волны пандемии проведение плановых операций прекращалось, а хирурги и другие узкие специалисты направлялись на работу в госпитали. В этот раз на помощь приехали военные врачи, и теперь различные операции выполняются в полном объеме. Основная задача военных медиков – помочь сохранить в регионе объемы планового лечения и оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.
Начальник приемно-сортировочного отделения многофункционального мобильного госпиталя Минобороны РФ, старший лейтенант медицинской службы Владимир Агеев:
Владимир Агеев
– В составе нашей бригады инфекционисты, терапевты, врачи рентген- и УЗ-диагностики, реаниматологи. Дежурим мы в приемном отделении, на этажах лечебных терапевтических и инфекционных отделений. Все мы работаем по стандартам Минздрава РФ и рекомендациям ВОЗ. В обычное время врачи занимаются медицинским обеспечением Вооруженных Сил, но с начала пандемии они работают в инфекционных госпиталях по всей стране, накопив на данный момент уже достаточный опыт в борьбе с коронавирусом.
В Тульскую область прибыли медики не с пустыми руками, они привезли с собой оборудование и многое другое для развертывания аэромобильного госпиталя. Если в регионе заболеваемость резко увеличится и не будет хватать коек, то военные врачи за 6 часов развернут госпиталь на 100 коек.
Инфекционный госпиталь Щекинской больницы – самый большой в Тульской области. Он рассчитан на 300 коек, но сейчас загружен не более чем на 57% – по состоянию на 8 июля там занято 170 коек.
Заведующий хирургическим отделением Щекинской районной больницы Иван Аристов:
Иван Аристов
– По маршрутизации сюда направляются пациенты со всего региона в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии, в том числе с так называемыми коморбидными состояниями, когда помимо коронавируса имеются хронические заболевания либо есть показания к хирургическому вмешательству. Это сложные пациенты, которым необходимо особое внимание. К нам доставляют, например, пациентов с серьезными заболеваниями по неврологическому профилю – ДЦП и др. У них часто ограничена подвижность, и медперсонал помогает им занять правильное положение для облегчения дыхания (на животе), следит, чтобы кислородные маски находились на лице – пациент случайно ее может сдвинуть или снять. Наши медики находятся в постоянном движении, чтобы всё время следить за состоянием больных.
В составе бригад ежедневно дежурят не только врачи, занимающиеся лечением коронавируса, но и профильные специалисты, которые помогают коллегам и корректируют лечение с учетом хронических заболеваний пациентов.