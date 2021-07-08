Военные медики начали работу в ковидном госпитале в Щекино: репортаж

26 июня бригада начала работать в инфекционном госпитале Щекинской районной больницы.

В предыдущие две волны пандемии проведение плановых операций прекращалось, а хирурги и другие узкие специалисты направлялись на работу в госпитали. В этот раз на помощь приехали военные врачи, и теперь различные операции выполняются в полном объеме. Основная задача военных медиков – помочь сохранить в регионе объемы планового лечения и оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Начальник приемно-сортировочного отделения многофункционального мобильного госпиталя Минобороны РФ, старший лейтенант медицинской службы Владимир Агеев:

Владимир Агеев – В составе нашей бригады инфекционисты, терапевты, врачи рентген- и УЗ-диагностики, реаниматологи. Дежурим мы в приемном отделении, на этажах лечебных терапевтических и инфекционных отделений. Все мы работаем по стандартам Минздрава РФ и рекомендациям ВОЗ. В обычное время врачи занимаются медицинским обеспечением Вооруженных Сил, но с начала пандемии они работают в инфекционных госпиталях по всей стране, накопив на данный момент уже достаточный опыт в борьбе с коронавирусом.

В Тульскую область прибыли медики не с пустыми руками, они привезли с собой оборудование и многое другое для развертывания аэромобильного госпиталя. Если в регионе заболеваемость резко увеличится и не будет хватать коек, то военные врачи за 6 часов развернут госпиталь на 100 коек.

Инфекционный госпиталь Щекинской больницы – самый большой в Тульской области. Он рассчитан на 300 коек, но сейчас загружен не более чем на 57% – по состоянию на 8 июля там занято 170 коек.

Заведующий хирургическим отделением Щекинской районной больницы Иван Аристов:

Иван Аристов – По маршрутизации сюда направляются пациенты со всего региона в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии, в том числе с так называемыми коморбидными состояниями, когда помимо коронавируса имеются хронические заболевания либо есть показания к хирургическому вмешательству. Это сложные пациенты, которым необходимо особое внимание. К нам доставляют, например, пациентов с серьезными заболеваниями по неврологическому профилю – ДЦП и др. У них часто ограничена подвижность, и медперсонал помогает им занять правильное положение для облегчения дыхания (на животе), следит, чтобы кислородные маски находились на лице – пациент случайно ее может сдвинуть или снять. Наши медики находятся в постоянном движении, чтобы всё время следить за состоянием больных.

В составе бригад ежедневно дежурят не только врачи, занимающиеся лечением коронавируса, но и профильные специалисты, которые помогают коллегам и корректируют лечение с учетом хронических заболеваний пациентов.

– В особой группе риска при заболевании коронавирусной инфекцией находятся люди с сахарным диабетом, – отметил Иван Михайлович. – Эта болезнь сама по себе поражает сосуды, а коронавирусная инфекция может спровоцировать осложнения в виде тромбозов и некрозов. Особенно плохо, если страдающий сахарным диабетом на протяжении длительного времени должным образом не следил за уровнем сахара, нерегулярно принимал лекарства, – это также хорошая почва для развития осложнений.

Также на фоне коронавируса могут развиться различные осложнения у людей, страдающих избыточным весом. У нас были пациенты с массой тела до 270 кг. Как правило, у них много сопутствующих заболеваний, которые необходимо учитывать при определении лечения от ковида, помимо этого их очень затруднительно положить на живот, чтобы облегчить процесс дыхания. Поэтому выздоровление может затянуться.

Иван Аристов и его коллеги – военные медики подчеркивают, что сегодня в госпитале оказываются зачастую молодые пациенты без хронических заболеваний. При этом течение болезни происходит более стремительно. Именно поэтому они призывают туляков соблюдать санитарные нормы и не откладывать вакцинацию, если к ней нет противопоказаний.