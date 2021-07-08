Стало известно, когда завершат строительство двух участков дублера проспекта Ленина

В Туле ведутся строительно-монтажные работы на дублере проспекта Ленина . Ход работ сегодня, 8 июля, проинспектировал глава тульской администрации Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев – Проблема Зеленстроя давно известна. Первые шаги мы сделали еще в прошлом году, когда установили новые интеллектуальные светофорные объекты. Сейчас строим дублер проспекта Ленина. Это позволит разгрузить верхнюю часть проспекта, чтобы жители домов на Маргелова и новых строящихся комплексов, а также те, кто въезжает в город со стороны Щекинского шоссе, могли свободно выезжать на улицу Рязанскую, если им не нужно в центр Тулы.

В настоящий момент на дублере выполнены подготовительные работы по снятию технологических ограничений и переносу коммуникаций.

По словам представителей подрядной организации, общая протяженность дороги-дублера составляет 257 метров. Она делится на два участка: от улицы Вознесенского до улицы Рязанской (ширина проезжей части тут составит 6,5 м) и от улицы Ген. Маргелова до проспекта Ленина, 145.

На первом участке планируется создание тротуара с пешеходным переходом, а на втором обустроят переезд через трамвайные пути. Общая стоимость работ составит почти 12 млн рублей. Средства выделены из муниципального бюджета. Завершить работы на этих участках планируется 1 августа.