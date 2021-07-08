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Стало известно, когда завершат строительство двух участков дублера проспекта Ленина

Стало известно, когда завершат строительство двух участков дублера проспекта Ленина

Ход работ проинспектировал глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

В Туле ведутся строительно-монтажные работы на дублере проспекта Ленина. Ход работ сегодня, 8 июля, проинспектировал глава тульской администрации Дмитрий Миляев:
 

Дмитрий Миляев

– Проблема Зеленстроя давно известна. Первые шаги мы сделали еще в прошлом году, когда установили новые интеллектуальные светофорные объекты. Сейчас строим дублер проспекта Ленина. Это позволит разгрузить верхнюю часть проспекта, чтобы жители домов на Маргелова и новых строящихся комплексов, а также те, кто въезжает в город со стороны Щекинского шоссе, могли свободно выезжать на улицу Рязанскую, если им не нужно в центр Тулы.

В настоящий момент на дублере выполнены подготовительные работы по снятию технологических ограничений и переносу коммуникаций.
 
 
По словам представителей подрядной организации, общая протяженность дороги-дублера составляет 257 метров. Она делится на два участка: от улицы Вознесенского до улицы Рязанской (ширина проезжей части тут составит 6,5 м) и от улицы Ген. Маргелова до проспекта Ленина, 145. 
 
 
На первом участке планируется создание тротуара с пешеходным переходом, а на втором обустроят переезд через трамвайные пути. Общая стоимость работ составит почти 12 млн рублей. Средства выделены из муниципального бюджета. Завершить работы на этих участках планируется 1 августа. 
 
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Дублер проспекта Ленина, Фото: 1
Дублер проспекта Ленина, Фото: 2
Дублер проспекта Ленина, Фото: 3
Дублер проспекта Ленина, Фото: 4
Дублер проспекта Ленина, Фото: 5
Дублер проспекта Ленина, Фото: 6
Дублер проспекта Ленина, Фото: 7
Дублер проспекта Ленина, Фото: 8
Дублер проспекта Ленина, Фото: 9
Дублер проспекта Ленина, Фото: 10
Дублер проспекта Ленина, Фото: 11
Дублер проспекта Ленина, Фото: 12
Дублер проспекта Ленина, Фото: 13
Дублер проспекта Ленина, Фото: 14
Дублер проспекта Ленина, Фото: 15
Дублер проспекта Ленина, Фото: 16
Дублер проспекта Ленина, Фото: 17
Дублер проспекта Ленина, Фото: 18
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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:09 −5
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