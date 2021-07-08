новости
новости
Регистрация
В Тульской области пропал 46-летний мужчина

В Тульской области пропал 46-летний мужчина

Олег Сабиров уже неделю не выходит на связь с близкими.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 46-летнего жителя Зокского района Олега Сабирова, о судьбе которого ничего неизвестно со 2 июля.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза желто-карие. Одежда: коричневая куртка, черная футболка, темно-синие брюки, серые кеды с белой подошвой.

Видели пропавшего? Звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:48 0
Другие статьи по темам
Событие
пропал мужчинапропал человекпоиск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алертпоисковики
Место
Тульская областьЗаокский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле столкнулись грузовик, самосвал и три легковушки
В Туле столкнулись грузовик, самосвал и три легковушки
Военные медики начали работу в ковидном госпитале в Щекино: репортаж
Военные медики начали работу в ковидном госпитале в Щекино: репортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.