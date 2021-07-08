В Тульской области пропал 46-летний мужчина

Олег Сабиров уже неделю не выходит на связь с близкими.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 46-летнего жителя Зокского района Олега Сабирова, о судьбе которого ничего неизвестно со 2 июля. Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза желто-карие. Одежда: коричневая куртка, черная футболка, темно-синие брюки, серые кеды с белой подошвой. Видели пропавшего? Звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.