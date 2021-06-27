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Военные медики приступили к работе в крупнейшем ковидном госпитале Тульской области
Фото минздрава Тульской области.

Военные медики приступили к работе в крупнейшем ковидном госпитале Тульской области

Инфекционный госпиталь щекинской больницы рассчитан на 300 коек и сейчас загружен более чем на 70%.

26 июня в инфекционном госпитале Щекинской районной больницы заступила на смену врачебно-сестринская бригада многофункционального мобильного госпиталя Минобороны РФ.

Военно-медицинские работники Западного военного округа прибыли в Тулу накануне по просьбе губернатора Алексея Дюмина и решению Министра обороны России Сергея Шойгу для усиления системы здравоохранения региона в оказании помощи больным с коронавирусом.

- Наши военные врачи накопили большой опыт работы в военных инфекционных госпиталях других регионов. В Тульской области они впервые будут работать плечом к плечу с гражданскими коллегами. Сегодня прошли инструктаж, ознакомились с распорядком госпиталя и приступили к работе в «красной зоне», — сообщил начальник многофункционального мобильного госпиталя Рамазан Муталипов.

Министр здравоохранения Алексей Эрк отметил, что помощь военно-медицинских работников позволит увеличить объемы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом и сохранить оказание плановой помощи в регионе.

- Инфекционный госпиталь щекинской больницы рассчитан на 300 коек и сейчас загружен более чем на 70%. По маршрутизации сюда направляются пациенты со всего региона в среднетяжелом и тяжелом состоянии, в том числе — с так называемыми коморбидными заболеваниями — когда помимо коронавируса имеются хронические заболевания, либо есть показания к хирургическому вмешательству. Это сложные пациенты, которым необходимо особое внимание. Опыт военных экспертов поможет щекинским медикам одержать победу в борьбе с коронавирусом, — цитирует министра пресс-служба тульского минздрава.

Сюжет: Коронавирус
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