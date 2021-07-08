«Мы против перевода в другое здание!»: родители учеников тульской гимназии №1 обратились к губернатору

Фото из архива.

Старшеклассников и их родителей беспокоят слухи о переводе части гимназистов в здание на ул. Рихарда Зорге.

В распоряжении редакции оказалось открытое письмо родителей учеников тульской классической гимназии №1.

«Уважаемый Алексей Геннадьевич!

Обращаются к Вам родители учащихся, которые в новом учебном году 2021-2022 гг. будут обучаться в 11-х классах МБОУ «ЦО – Гимназия №1» г. Тулы, расположенном по адресу: г. Тула, ул. Приупская, 9-в.

Обращаем Ваше внимание на то, что наша гимназия является первой среди действующих гимназий и лицеев, созданных на территории Тульской области, и одновременно является второй классической гимназией в России после гимназии, основанной в Санкт-Петербурге. В этом году нашей гимназии исполнился 31 год. Директор гимназии Алексей Васильевич Пономарев является основателем и первым директором гимназии в настоящее время.

Обучение детей в гимназии проходит в две смены. Мы понимаем, что дети должны учиться исключительно в одну смену согласно Указу Президента России. В связи с этим с 2015 года наш директор активно занимается проработкой данного вопроса по ликвидации второй смены, рассматривая такой вариант, как начало строительства второго учебного здания на территории гимназии. Данным вопросом директор занимается с уполномоченными лицами, а именно: в 2017 году стадион гимназии №1 осматривали специалисты под руководством начальника Управления образования г. Тулы Золотовой Т. В., которая одобрила расположение второго учебного корпуса гимназии. По плану города строительство второго учебного здания должно было начаться в 2018 году.

В настоящее время нам стало известно, что, возможно, наши дети, учащиеся будущих 11-х классов, с 01.09.21 будут обучаться в здании, которое принадлежит МБОУ «Вечерняя общеобразовательная школа», расположенном по адресу: г. Тула, ул. Р. Зорге, 29 (в связи с длящимся ремонтом процесс обучения детей МБОУ «ВОШ» проходит на базе МБОУ «ЦО №45» (1 корпус), расположенном по адресу: г. Тула, ул. М. Мазая, 13/5). Это сделано для того, чтобы ликвидировать обучение детей во вторую смену.

Мы приветствуем, что необходимо учиться в одну смену, но учащиеся МБОУ «ЦО – Гимназия №1» проживают в близлежащих домах, прикрепленных адресно к учебному заведению. Гимназия расположена в шаговой доступности детей. В случае, если указанное здание по адресу ул. Р. Зорге, 29 войдет в структуру гимназии, детям придется длительное время тратить на дорогу, так как до второго здания им надо будет добираться на транспорте.

11-й класс является выпускным, и дети готовятся к сдаче ЕГЭ, что уже является стрессовой ситуацией, а перемещение места обучения создаст дополнительную тяжелую психологическую нагрузку на детей. Кроме того, дополнительные трудности будут созданы для педагогического состава гимназии, а именно: преподавателям придется тратить дополнительное время на дорогу, перемещаясь между двумя корпусами, а также преподаватели не всегда смогут в полном объеме принести все необходимые учебные материалы.

Просим Вас рассмотреть вопрос о строительстве второго учебного корпуса непосредственно на территории гимназии – так, как было изначально запланировано в 2018 году.

Просим руководство области посетить и наглядно посмотреть территориальное расположение здания МБОУ «ЦО – Гимназия №1» и предполагаемое новое здание, расположенное на ул. Р. Зорге.

Мы, родители, надеемся, что Вы внимательно отнесетесь к нашему беспокойству и прислушаетесь к нашему мнению о сохранении МБОУ «ЦО – Гимназия №1» г. Тулы в том же виде территориально с новым вторым учебным зданием для начальной и основной школы».

На самом деле здания действительно расположены довольно далеко друг от друга:

Родители 11-классников обеспокоены.

Елена Коломеец, мама 11-классника Льва Полякова:

Елена Коломеец – Переводить детей накануне выпускного года в другое здание — плохое решение. Мы надеемся, что этого не случится. Здания на ул. Приупской и на ул. Зорге расположены далеко друг от друга, между ними нет прямого транспортного сообщения. Как добираться детям на уроки? В этом году у нас ЕГЭ, а дети вместо того, чтобы сосредоточиться на подготовке к экзаменам, будут думать о том, как успеть с уроков на дополнительные занятия в другое здание.

Светлана Борисовна Михайлова, бабушка 11-классницы:

Светлана Михайлова – Я беспокоюсь за жизнь и здоровье ребят: столько совершается дорожно-транспортных происшествий! Дети должны учиться в одном здании, а не метаться между двумя корпусами, подвергая свою жизнь опасности на дорогах. Надеюсь, решение о переводе старших гимназистов в новое здание не примут.

У Ольги Ивановны Болдыревой в гимназии учится старший внук (в 11-м классе):

Ольга Болдырева – Нас очень взволновало сообщение о возможном переводе детей в другое здание. Беспокоюсь за старшего внука: как он будет бегать между корпусами с основных уроков на дополнительные? А учителям каково будет? Мой младший внук тоже по территориальному принципу должен поступить в первый класс в эту гимназию. Вот теперь сомневаемся, отдавать ли его туда? Принцип территориальности становится условным!

Myslo обратился за комментарием в Управление образования города Тулы.

– В МБОУ «Центр образования – Гимназия №1» прорабатывается вопрос оптимизации образовательного процесса для обучающихся старших классов. Когда варианты решения будут сформированы, администрация образовательной организации вынесет их на обсуждение с родителями старшеклассников.

Myslo уже писал об идее перевести старшеклассников из гимназии в новое здание. Тульская классическая гимназия №1 — одна из немногих школ региона, в которой сохраняется вторая смена: учеников слишком много, а здание небольшое. Много лет назад существовал проект пристройки к гимназии, но ему пока не дали хода.

Напомним, ремонт здания на ул. Рихарда Зорге обещают завершить к сентябрю 2021 года. Это то самое здание, в котором в свое время разместили вечернюю школу (ей никак не могли найти помещение).