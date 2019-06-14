Очередная оптимизация: в Туле закрывают единственную вечернюю школу

Фото из группы «Тула. Пролетарский район» и из архива родителей учеников.

В редакцию Myslo и газеты «Слобода» обратились родители учеников МБОУ «Вечерняя образовательная школа города Тулы». Они также написали письмо Евгению Авилову. Приводим его текст полностью.

Главе администрации г. Тулы

Е.В. Авилову

Уважаемый Евгений Васильевич!

К Вам обращаются родители МБОУ «ВОШ города Тулы». Неужели «школа без неудачников» заканчивает свою деятельность в 2019 году? Скольким детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, она дала путевку в жизнь! Общественность, родители, выпускники обеспокоены таким поворотом в жизни этой школы. Грядущая реорганизация в корне разрушает структуру школы с ее устоявшимися традициями, своим укладом и, главное, педагогическим коллективом, который находит человеческий подход к нашим «трудным детям», у которых были сложности в освоении учебных программ, в силу жизненных обстоятельств или особенностей развития ребенка, а также трудности с социальной дезадаптацией. Эти причины являются веским основанием у большой части детей и родителей в пользу выбора именно этой школы для дальнейшего обучения.

«Принять, понять, помочь, поддержать ученика» — таково кредо педагогического коллектива этой школы, помогающей нашим детям получить основное общее образование, которое, в свою очередь, позволяет подросткам в дальнейшем приобрести профессию.

Нас, родителей, всегда поражало то терпение, та мудрость доброта и понимание детской души, которыми обладают учителя этой школы. Данная школа является последней инстанцией для детей, у которых не складываются отношения в других образовательных учреждениях. И мы считаем, что готовящееся решение о присоединении школы к другому Центру образования чревато изменением ее статуса. Это решение является непродуманным, на наш взгляд. Оно может привести к негативным последствиям в судьбах наших детей.

Надеемся, что Вы нас услышите и примете правильное решение о сохранении статуса этой школы.

Не лишайте наших детей будущего. Мы верим в Вашу мудрость, Вы много сделали и делаете для города. Призываем Вас до принятия окончательного решения поговорить с родителями, детьми, учителями, и Вы поймете, что школу, имеющую богатейший опыт в деле воспитания и обучения сложных подростков, которыми являются наши дети, надо сохранить.

С уважением родители учащихся МБОУ «ВОШ города Тулы».

Подписи прилагаются.

Из писем родителей учеников в редакцию

— Наша семья является многодетной, и мой старший ребенок учится в этой школе уже третий год. В предыдущей школе нас не хотели «вытягивать», хотя мой сын не тянул всего два предмета. Но с этим никто не хотел возиться. На сегодняшний момент он, конечно, не отличник, но стабильно учится на «3» и «4». Так, как к нему относятся здесь, в другой школе относиться не будут!

– Моя внучка у меня под опекой. И она никому не была нужна в своей прежней школе: все время болела, сильно отстала, оставалась на второй год. С первых дней в новом классе педагог не приняла ее и всячески третировала, хотя девочка старалась. Попав в эту школу, ребенок воспрянул духом! Внучке очень нравится здесь учиться. Нам не хочется, чтобы эту школу, такую нужную для нас, расформировали. Я очень благодарна коллективу учителей за оказанную помощь и, главное, за поддержку.

— Я не согласен с реорганизацией школы! Это подрывает возможность моего ребенка на получение должного образования и должных знаний. Педколлектив этой школы находит к каждому индивидуальный подход, они искренне радеют за возможности ученика получить знания. Помогают каждому!

– Мой сын, обучаясь в этой школе, очень изменился. К нему нашли здесь подход. Ребенок стал добрым, послушным, стал лучше учиться. И ни в какой другой школе не будет у него такой искренней заботы. Я боюсь, что если его переведут в другую школу, ему сломают судьбу.

— Я против того, что у наших детей отнимают их школу, их коллектив, то место, где наши дети могут выражать то, что у них внутри. В этой школе их понимают и помогают им.

– Наша дочь только начала вливаться в коллектив, и перевод для нее сейчас — это снова мучиться с адаптацией.

— Мой сын обучается в 9-м классе. Это выпускной класс. Где и как мой сын будет сдавать выпускные экзамены?

– Я — мама ученика 7-го класса. Я прошу, чтобы школа осталась со своим статусом, чтобы с нами были наши учителя, наш директор. Мой ребенок начал здесь учиться на «3» и «4», а в обычной школе учился на двойки…

— Мой сын не русской национальности. Его обижали в другой школе. А здесь ему нравится, здесь одинаково ко всем относятся. Мы привыкли к этой школе и полюбили ее.

– Школу нельзя закрывать. Я сама не тулячка, из области. Мы переехали сюда по семейным обстоятельствам. Мой сын, как только попал в эту школу, стал делать домашнее задание, начал читать(!) и стремиться к чему-то, он привык к учителям и расстроился, когда узнал о закрытии школы. Мы с ним прошли много школ, но только здесь он чувствует, что его понимают и принимают таким, какой он есть.

— Двое моих детей учатся в этой школе. Я категорически против того, чтобы школу закрыли. Нельзя переводить этих детей в другие школы. Этим детям нужен другой подход, индивидуальный. Ни в одной другой школе не будут так заниматься с ними и уделять внимание каждому. Здесь они всегда под присмотром.

– У моей дочки не сложились отношения с учителями в предыдущей школе, из-за этого она очень отстала и потом совсем потеряла интерес к учебе. И только когда перешла в вечернюю школу, моя девочка подтянулась в обучении, стала активисткой, лидером среди одноклассников. Это прямая заслуга коллектива школы. Перевод в другую школу сломает всё. И еще: как быть с будущими «проблемными» детьми? Здесь обучают на уровне общей образовательной школы, но с индивидуальным подходом, а не по облегченной программе для умственно отсталых. И коллектив здесь с уникальной практикой работы с трудными детьми. Реорганизация школы неразумна!

— Судьба моего внука тяжела. Его мать была лишена родительских прав. Отец увез его в 10 лет в Африку, где он не учился. Вернувшись ко мне в Тулу, мальчик испытывал трудности с обучением в обычной школе. Я услышала о вечерней школе, где при небольшой наполняемости класса внуку стало удаваться усваивать программу. В этой школе его не притесняют по национальному признаку и не обижают. Его понимает и поддерживает коллектив школы. Просим не лишать вечернюю школу статуса.

– Реорганизация школы — необдуманный поступок. Мой ребенок, например, не находил места в других школах, но здесь из-за прекрасных педагогов она стала учиться. Она хочет ходить в школу! Сделайте так, чтобы наши дети не пропали из-за сложившейся ситуации!

— В другой школе после длительного отсутствия по болезни моего сына стали гнобить. В глаза говорили, что ребенок дальше учиться не будет. А здесь его приняли. Он стал успевать, участвует в жизни школы, выступает на олимпиадах и ПОБЕЖДАЕТ!

– Мы переселенцы из Армении, моим дочерям трудно в большом классе без хорошего знания русского языка. А в этой школе к моим девочкам очень внимательны.

Первая реальная открытая общеобразовательная школа дневного и вечернего образования была организована в 1994 году. Имела классы компенсирующего образования. Школа наполнялась за счет того, что другие школы всегда избавлялись от трудных детей.

А потом школу убрали из ее здания (ул. Кирова, 135), разместив там бизнес-инкубатор. Школу перевели в здание на ул. Р. Зорге, 29 (бывшее УПК).

И теперь школу вновь хотят «разогнать»: у властей есть планы влить ее в ЦО № 45, в который входят школы № 49, 51, 18.