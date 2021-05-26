Проверка слуха: старшеклассников тульской гимназии №1 переведут в вечернюю школу?
С таким вопросом в редакцию Myslo обратились родители учеников.
- В гимназии ходят разговоры, что детей из старших классов с нового учебного года переведут в здание «вечерки» на ул. Рихарда Зорге, — рассказали родители. И попросили узнать, так ли это.
Такие же слухи ходят и среди самих учеников.
Разговоры об этом возникли не на пустом месте. Гимназия № 1 — одна из немногих школ региона, в которой сохраняется вторая смена: учеников слишком много, а здание небольшое. Много лет назад существовал проект пристройки к гимназии, но ему так и не дали хода. В середине 2000-х гимназистов начальных классов планировали перевести в школу № 18, в которой был недобор.
Очевидно, проблема второй смены снова сейчас делает очередной виток. И планы по переводу старших классов в здание вечерней школы в школе обсуждаются не просто так.
Myslo попросил ответить на вопрос родителей представителей Управления образования администрации Тулы:
«В МБОУ „Центр образования — гимназия № 1“ прорабатывается вопрос оптимизации образовательного процесса для обучающихся старших классов. Когда варианты решения будут сформированы, администрация образовательной организации вынесет их на обсуждение с родителями старшеклассников».
Напомним, ремонт здания на ул. Рихарда Зорге обещают завершить к сентябрю 2021 года. Это то самое здание, в котором в свое время разместили вечернюю школу (ей никак не могли найти помещение).