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Ремонт вечерней школы в Туле завершится к 1 сентября 2021 года

Ремонт вечерней школы в Туле завершится к 1 сентября 2021 года

Сроки окончания ремонта назвала министр образования региона Алевтина Шевелева.

– Ремонт в вечерней школе на ул. Р. Зорге должен завершиться летом. Администрация Тулы нам ставит планы, чтобы к 1 сентября работы в здании этого образовательного учреждения завершились и ученики могли начать учебный год. Сейчас в нем ведутся отделочные работы, идет закупка оборудования. Никто не собирается закрывать эту школу, мы лишь хотим создать в ней современные и безопасные условия, – отметила министр. 

Руководитель ведомства подчеркнула, что педагогический коллектив и классы не расформированы – занятия в обычном режиме ведутся на базе структурного подразделения ЦО №45 по адресу ул. М. Мазая, 13. 

Напомним, ремонт в школе начался еще в 2020 году в рамках программы «Развитие образования». Среди запланированных работ: ремонт электроснабжения и системы вентиляции, системы отопления, водоснабжения и водоотведения. До ремонта в школе была только холодная вода, но теперь здание подключат к сетям горячего водоснабжения. Серьезный ремонт ждет и спортзал.

Кроме того, в школе оборудуют раздевалки с душевыми, появится пищеблок со столовой.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:37 +3
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