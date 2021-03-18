Ремонт вечерней школы в Туле завершится к 1 сентября 2021 года

– Ремонт в вечерней школе на ул. Р. Зорге должен завершиться летом. Администрация Тулы нам ставит планы, чтобы к 1 сентября работы в здании этого образовательного учреждения завершились и ученики могли начать учебный год. Сейчас в нем ведутся отделочные работы, идет закупка оборудования. Никто не собирается закрывать эту школу, мы лишь хотим создать в ней современные и безопасные условия, – отметила министр.

Руководитель ведомства подчеркнула, что педагогический коллектив и классы не расформированы – занятия в обычном режиме ведутся на базе структурного подразделения ЦО №45 по адресу ул. М. Мазая, 13.

Напомним, ремонт в школе начался еще в 2020 году в рамках программы «Развитие образования». Среди запланированных работ: ремонт электроснабжения и системы вентиляции, системы отопления, водоснабжения и водоотведения. До ремонта в школе была только холодная вода, но теперь здание подключат к сетям горячего водоснабжения. Серьезный ремонт ждет и спортзал.

Кроме того, в школе оборудуют раздевалки с душевыми, появится пищеблок со столовой.