Завернутый в ковер труп женщины неделю лежал рядом с помойкой в Тульской области

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, подозревается 42-летний сожитель потерпевшей.

По версии следствия, преступление было совершено 29 июня этого года в одной из квартир на ул. Коммунистической. Во время ссоры мужчина избил свою подругу и потом заметил, что она перестала подавать признаки жизни.

«С целью скрыть следы преступления мужчина завернул тело в ковер и отнес к мусорным контейнерам, расположенным у соседнего дома, где оставил в кустах. 7 июля тело женщины было обнаружено», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.