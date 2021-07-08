Завернутый в ковер труп женщины неделю лежал рядом с помойкой в Тульской области
Следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над 44-летней жительницей Кимовска.
В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, подозревается 42-летний сожитель потерпевшей.
По версии следствия, преступление было совершено 29 июня этого года в одной из квартир на ул. Коммунистической. Во время ссоры мужчина избил свою подругу и потом заметил, что она перестала подавать признаки жизни.
«С целью скрыть следы преступления мужчина завернул тело в ковер и отнес к мусорным контейнерам, расположенным у соседнего дома, где оставил в кустах. 7 июля тело женщины было обнаружено», — сообщает пресс-служба СУ
СК России по Тульской области.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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