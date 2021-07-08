Известные туляки о счастье, любви и семейных ценностях

Фотографии из архива «Слободы» и героев публикации.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Мы расспросили наших известных земляков о самом главном.

Секрет долголетия

Почетный гражданин Тульской области Иван Лукич Давыдов прожил 99 лет. Из них — 74 с женой, Тамарой Ивановной. Познакомились они в институте, еще до войны. Учились в одной группе, поженились 4 февраля 1941 года.

Прожили, по его словам, без единого серьезного конфликта. «Единственное, — рассказывал, — она возражала против выпивок. Но я ей за это благодарен. Если бы не она, неизвестно, чем бы всё закончилось. Условия для этого были все, я ведь все четыре года был на войне, на переднем крае в действующей армии. А это по сто грамм водки каждый день».



Иван Лукич Давыдов с женой Тамарой и детьми Натальей и Сергеем.

Секрет долголетия, по словам Ивана Лукича, очень простой: быть человеком. Не быть злым человеком. Делать добро людям. Не завидовать, жить честно. И всё.

Крестьянский сын

Семья первого космонавта Тульской земли Евгения Хрунова была самой обычной. Мать и отец всю жизнь трудились в колхозе, на учебу времени не было. Но получилось именно так, что простой деревенский парень из простой крестьянской семьи добился в своей жизни очень многого.



Евгений Хрунов на родине с сестрой Ниной Васильевной. Фото из архива семьи Хруновых.

Характером Женя был в отца — такой же степенный, неторопливый. А трудолюбием, терпением — в маму. По рассказам учителей, еще в школе обладал хорошей памятью, всё схватывал на лету. В семье его потом называли эрудитом — мог ответить на любой вопрос.

Отец умер в 1948 году. Но мама очень хотела, чтобы ее дети учились дальше, и настояла на том, чтобы Женя уехал поступать в сельскохозяйственный техникум. Хотя ей было очень трудно, ведь из дома ушли сразу два старших сына. Старшего брата в армию тоже могли не призывать, мама настояла. Она, по воспоминаниям второй сестры Хрунова, Зинаиды, сказала: «Я не хочу вас ограничивать ни в чем. Идите своей дорогой. Я женщина сильная, значит, таков мой крест».

«Мы всегда преклонялись перед ней», — говорила Зинаида Васильевна. Когда Евгений Хрунов уже стал знаменитым и был очень занят по работе, он всё равно старался почаще приезжать домой, к маме, иногда по несколько раз в год.

Любовь на всю жизнь

Одна из самых ярких актерских работ последнего времени Натальи Савченко — в спектакле «Земля Эльзы». Это история любви двух немолодых людей, которая по-хорошему трогает сердца всех зрителей.



Наталья Савченко в спектакле «Земля Эльзы».

«Я после этого спектакля для себя вывела одну вещь: в театр приходят не только смеяться, в театр ходят и поплакать, — говорит Наталья Петровна. — Это также дорого стоит, как и смех. И слезы у всех хорошие. Я очень хотела, чтобы это не было черной историей. Даже музыка, которая там звучит, не навевает трагедию. Она навевает любовь. Когда на фестивале обсуждали этот спектакль, меня потрясло, что одна из членов жюри сидела и вытирала слезы. Она сказала: «Не могу остановиться, плачу». Для меня это очень дорого».



Наталья Савченко.

История Натальи Савченко — яркий пример того, как счастливое знакомство и любовь на всю жизнь могут перевернуть всё в твоей судьбе. В Тулу она уехала с мужем Владимиром, из театра им. Ленсовета, где у нее могла сложиться яркая творческая судьба. Но так случилось, что как актриса Наталья Савченко состоялась уже в тульском театре. В 2020 году получила звание народной артистки России. А еще раньше — стала по-настоящему народной и любимой для тульского зрителя. На своем юбилейном бенефисе она так и сказала: «Должна признаться в любви к этому театру, который стал моим домом. Сейчас я не мыслю себя без него. Он стал живым, намоленным. И мной тоже».

Уступать и прощать

Генеральный директор «Туламашзвода» Герой труда РФ Евгений Дронов прожил в счастливом браке уже более сорока лет. На вопрос, ссорились ли они с супругой, отвечает, что такого не бывает в жизни, чтобы не ссориться. «Всё было. И постоянные ночевки на заводе ни к чему хорошему не приводили».

На его взгляд, для семейного счастья нужно научиться такому простому правилу, как уступать и прощать. И желательно, чтобы это было с обеих сторон. Каждый должен уметь прощать, и каждый должен уметь уступать.

Семейные традиции

Для депутата Государственной Думы РФ Виктора Дзюбы семья стоит на первом месте. В ней всегда бережно относились к истории рода и памяти предшествующих поколений.

Предки по отцовской линии — выходцы из донских казаков — много десятилетий назад осели в Тульской области. Прадед Петр Матвеевич Сенькин до войны крестьянствовал, возглавлял крупную сельскохозяйственную артель. С началом войны и фашистской оккупации стал одним из организаторов партизанского движения в Дубенском районе. В ноябре 1941 года был схвачен и замучен фашистами. Дед Кузьма Наумович более 70 лет проработал на тульских заводах, на пенсию ушел, когда ему было далеко за восемьдесят.

– Помню натруженные дедовские руки и его привычку пить крутой кипяток, к которой он пристрастился в эвакуации с тульским машзаводом на Урале, — рассказывает Виктор Дзюба. — Бабушка Агриппина Петровна тоже всю жизнь на заводе проработала. Когда вышла на пенсию, устроилась дворником. При любой возможности ей помогал — наводил порядок на улицах. Вообще я с самого детства привык работать. Как-то в летние каникулы устроился в колхоз. Копал километровые грядки. За каждую давали по рублю. Заработал 113 рублей. Огромные деньги! Первая зарплата. Всё отдал маме, чтобы она купила себе пальто.

Родители Виктора Дзюбы прожили вместе 52 года. Отец Виктор Кузьмич – коренной туляк, мама Галина Дмитриевна родом с берегов Черного моря. В Тулу приехала учиться, здесь и познакомилась со своим будущим мужем.

Продолжатель семейных традиций — сын Кирилл. Как и отец, он занимается дзюдо, делает большие успехи в спорте.

Жениться в 50 лет не страшно

Любимый туляками актер Борис Заволокин, почетный гражданин Тульской области, со своей женой Светланой Владимировной некоторое время жил в гражданском браке. Расписались они только в 1996 году, и, по словам Бориса Федоровича, жениться в 50 лет совсем не страшно.

В 2004-м они венчались.

«Я понял, что мы совершили святой акт. В этот момент чувствуешь, что есть нечто божественное. И что ты ответственен перед кем-то за свое решение и за человека, с которым стал жить одной семьей. Это трудно объяснить, но это действительно есть».



Борис и Светлана Заволокины.

Борис Федорович рассказывает, что раньше любил готовить. По словам жены, особенно получались сациви и бефстроганов. Секрет же кулинарного мастерства Борис Федорович определял просто: «Частица любви, вложенная в пищу, придает ей особый вкус».

Счастливые тульские союзы

Долгие и крепкие супружеские союзы — далеко не редкость в Тульской области. Так, в феврале этого года супруги Ярышкины из Донского отметили бриллиантовую свадьбу. Вместе они уже более шестидесяти лет.



Олег Борисович и Раиса Ивановна Ярышкины.

Их секрет долгой счастливой жизни тоже достаточно простой: «Любить друг друга, прислушиваться друг к другу. Не ругаться, а если и поругались, то уметь помириться».

Вместе и в горе, и в радости

«Секрет счастливой семейной жизни – в серьезном восприятии той клятвы, которая была дана при вступлении в брак: оставаться вместе в горе и в радости. Такую клятву можно давать только один раз и на всю жизнь. И мужчина, вступающий в брак, должен осознавать свою ответственность за семью и делать всё, чтобы стать для близких настоящим защитником», — считает председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.