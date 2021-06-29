Какие идеи туляков войдут в Программу развития Тульской области 2021-2026 гг.?

Разработать вместе с туляками амбициозную, но вместе с тем реалистичную программу развития Тульской области – такую задачу поставил перед правительством Алексей Дюмин в конце февраля этого года.

В апреле был запущен сайт программа71.рф. Здесь аккумулировались народные инициативы. До 30 мая было опубликовано 837 идей. Более 100 тыс. человек поддержали эти идеи.

– Четыре месяца прошли в активной работе над программой. Во всех муниципальных образованиях были организованы стратегические сессии, заседания тематических рабочих групп по обсуждению предложений в новую Программу развития, собраны предложения на счетных участках, – пояснил первый зам. губернатора Вячеслав Федорищев.

– Сегодня в нашей встрече принимают участие авторы предложений, которые получили поддержку граждан. Вместе с коллегами из правительства Тульской области и членами Экспертного совета при губернаторе Тульской области давайте обсудим ваши предложения, – сказал Алексей Дюмин.

Но начал губернатор все-таки с благодарности и поздравлений. Новые подходы в подготовке спортсменов Marathon-Tula привели туляков к успеху: этим летом в российскую олимпийскую сборную вошли сразу четыре тульских велосипедиста. В Токио выступят Александр Дубченко, Диана Климова, Гульназ Хатунцева и Тамара Дронова. Поэтому не случайно первыми свой проект в программу развития региона представили велоактивисты. От имени любителей велоспорта из разных городов Тульской области выступил Евгений Шведков:

– Наше предложение – развитие велотранспортной инфраструктуры в Тульской области. Количество велосипедистов растет с каждым днем. Появляются велодорожки, соответствующие всем нормам и требованиям. Но все-таки большинство из них расположены в рекреационных зонах, скверах и парках. В рамках нашего проекта мы предлагаем соединить уже существующие велодорожки и общественные пространства в единую транспортную сеть, интегрированную в городскую транспортную систему. А флагманом проекта может стать велотранспорный хайвей «Лев Толстой» протяженностью примерно 21 км, который соединит общественные пространства, вузы и студгородки на пути от кремля до музея-усадьбы «Ясная Поляна». Называется хайвей, так как соединяет города. Это уникальный для региона проект. Он будет способствовать снижению транспортной нагрузки, развитию городских пространств, привлечению туристического потока.

Еще один велопуть «Дон» может изменить центр Новомосковска, соединив два больших городских парка города. Это амбициозные и затратные проекты, но они способны качественно изменить наши города, сделать их более комфортными и дружелюбными.

Алексей Дюмин поддержал проект и добавил, что велотуризм в России сейчас переживает бурное развитие, а прогулки на велосипедах востребованы людьми всех возрастов и очень популярны:

– Уже поэтапно реализуется крупный амбициозный проект велопути из Москвы до Петербурга. Первый этап – линейный, а затем, как ветви на стволе дерева, будут создаваться велопути к достопримечательностям, историческим и природным объектам, водоемам. Поэтому я поддерживаю идею велохайвея «Лев Толстой» и «Дон». Конечно, нужно обеспечить комфорт и безопасность велосипедистам.

По мнению члена Экспертного совета, президента Федерации велоспорта Тульской области Валерия Гриньковского, сейчас в соответствии с ПДД велосипедисты могут ехать по обочине дороги. Однако часто на обочинах припаркованы машины, поэтому велосипедисты вынуждены выезжать на тротуары, нарушая, таким образом, правила ПДД, создавая аварийные ситуации. В проекте хайвея предусмотрены обособленные, специальным образом отделенные велодорожки, которые где-то идут по проезжей части, где-то по пешеходной зоне, где-то совместно.

– Создание велоинфраструктуры гармонично вписывается в программу создания комфортной городской среды, – пояснил Гриньковский. – К тому же велосипед – экологически чистый вид транспорта. Члены Экспертного собрания начали работу над созданием велозон в 2019 году. Мы провели несколько совещаний с администрацией Тулы, ГИБДД и общественниками, выезжали на места будущих велодорожек. И подготовили дорожную карту с будущими маршрутами. Граждане смогут использовать велосипед не только для прогулок, но и для поездок на работу, в магазины, а велосипедисты-шоссейники – безопасно тренироваться.

– При поддержке Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» в области активно реализуются спортивные проекты, они очень востребованы у жителей. Практически семь тысяч человек из 100 тысяч проголосовавших на сайте Программа71.рф https://program71.ru/ поддержали предложение о создании велохайвея в Тульской области, – заявил Николай Воробьев, председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия». – Помимо этого масштабного проекта на сайте есть и другие предложения, связанные с созданием велоструктуры. Всё это говорит об актуальности проекта. Его надо поддержать! Поэтому региональное отделение партии «Единая Россия» предлагает создать на своей площадке рабочую группу с участием специалистов профильных органов исполнительной власти, экспертов, представителей велосообщества, чтобы детально проанализировать все идеи, разработать программу развития инфраструктуры велоспорта в регионе, подготовить нормативную базу. А если будет необходимо – и законодательные инициативы.

По словам Николая Воробьева, в Туле и Новомосковске с привлечением экспертов ТулГУ уже проведена трассировка маршрута, состоялись предварительные переговоры с потенциальными инвесторами. Предварительно стоимость подготовки проектно-сметной документации может составить около 10 млн рублей.

– Знаем, что Вы, Алексей Геннадьевич, тоже большой любитель велоспорта, неоднократно видели Вас на велотренировках. Надеемся, Вы не просто поддержите инициативу туляков, а и возглавите ее, – добавил Николай Воробьев.

Алексей Дюмин отметил, что проект по развитию велоинфраструктуры и веломаршрутов важен и нужен для туляков, его необходимо учесть в Программе развития 2021-2026, так как он выполняет сразу несколько задач – формирует у населения здоровый образ жизни, способствует развитию туризма, поддержке культурных ценностей и созданию современной городской среды – и поручил правительству Тульской области принять участие в рабочей группе.

Тулячка Дарья Власова предложила создать зону отдыха в Мясново:

– В Мясново живет много молодых семей с детьми. Здесь есть школы, детсады, новые дома, но нет ни развлекательных центров, ни парков. Да, у нас располагается парк Обороны Тулы, там сейчас находится «Партизанская деревня», есть аллея. А огромная территория лесополосы пустует. Я сама недавно стала мамой, а погулять с ребенком в Мясново негде. Нет спусков для мам с колясками, нет дорожек. Честно говоря, с наступлением темноты ходить там страшно: территория не охраняется. Ближайший парк к нам — Центральный, куда трудно попасть мамам с колясками. Поэтому мы, жители Мясново, просим сделать нам парк с развлечениями, кафе, велопрокатом и прокатом роликов.

По словам Дарьи, когда она разместила свою идею на сайте, сразу нашла поддержку у туляков.

Алексей Дюмин поддержал предложение Дарьи Власовой и отметил, что работу над ним начнут еще до окончательного формирования программы развития. Министерству природных ресурсов и экологии Тульской области совместно с администрацией Тулы поручено определить механизмы и этапы реализации предложения.

– Спасибо, Дарья Дмитриевна, за Ваше предложение. Благоустройство общественных пространств является важным направлением Программы развития. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают комфортную среду для отдыха и досуга жителей города, – сказал Алексей Дюмин.

Александр Кочетов рассказал о своем предложении капитально отремонтировать бассейн в детской спортшколе №1 в Новомосковске и построить мини-котельную для обслуживания спортшколы:

– Бассейн был построен в 1964 году. Он фактически выработал свой ресурс. Это единственный муниципальный бассейн, который пришел в непригодное состояние. В нем отсутствует вентиляция, в зимний период на стене появляется плесень. В бассейне устарела система химводоочистки, ширина дверных проемов недостаточна для проезда инвалидных колясок.

Алексей Дюмин прервал Александра Кочетова:

– А какова чаша бассейна?

Оказалось, бассейн 25-метровый, 6 дорожек, более 6000 посещений в год. В детских секциях занимается около 1000 ребят.

– С техническим состоянием бассейна всё ясно. Объект должен соответствовать всем требованиям – и санитарным, и безопасности. Поручаю министерству спорта Тульской области совместно с администрацией города Новомосковска составить смету ремонта бассейна, изыскать средства для приведения его в рабочее состояние и проработать вопрос строительства нового бассейна или ФОКа с бассейном в городе химиков.

Губернатор напомнил, что основные приоритеты спортивной политики региона до 2026 года – повышение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и обеспечение возможности самореализации талантливых спортсменов в спорте высших достижений в контексте всестороннего развития личности.

– В новом молодом микрорайоне, в котором проживает большое количество семей с детьми, в том числе многодетных, нет общеобразовательной школы. Рядом идет строительство ЖК «Выше!» и ЖК «Балтийский», в котором уже начали сдавать дома. Из-за отсутствия школы детей приходится возить в Мясново и в поселок Рассвет. Строительство школы разгрузит общественный транспорт, уменьшит наполняемость классов в действующих школах. У детей появится время на спорт и дополнительные занятия, – сказала Елена Болтуева.

Алексей Дюмин поддержал это предложение и вспомнил, как был потрясен тем обстоятельством, что в Тульской области до его прихода десятилетия не строили школ. Совсем не строили!

– На всех сессиях, на которых мы обсуждали предложения в Программу развития, звучали предложения о школах, – добавила член Экспертного совета, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова. – Предложение Елены Болтуевой актуально не только для Тулы, но и для территорий муниципальных образований, – это строительство новых или капитальный ремонт уже существующих школ.

– Это наша прямая обязанность. Школа нужна! Поручаю министерству образования Тульской области совместно с администрацией Тулы проработать данный проект для включения в Программу развития, – заявил губернатор. И напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме Тульская область подписала соглашение с ПАО «Транснефть» о модернизации инфраструктуры сельских школ с малой численностью.

Сергей Поддубиков из поселка Заокский предложил построить ФОК с бассейном в Заокском районе, так как для занятий спортом и плаванием детям приходится ездить в Малахово, Пущино или Серпухов.

– В поселке Заокский недостаточно спортивных секций. Для занятий спортом в спортивных секциях, посещения бассейна жители вынуждены ездить в частный спортцентр Малахово, в Пущино или Серпухов. Хотелось бы иметь доступные секции со специализированным инвентарем для детей и молодежи непосредственно в районом центре. Достаточно много жителей, молодежи уже занимаются физкультурой, поэтому это очень актуальный вопрос. Есть много людей, которые хотели бы посещать физкультурно-оздоровительный комплекс в своем рабочем поселке и водить туда своих детей. Есть возможное место для строительства комплекса – на поле за Северной улицей, где идет строительство нового детского сада. Детей сейчас в поселке много, начиная с 2010 года рождения, количество детей увеличивается, то есть комплекс будет наполнен и востребован, а также появятся новые рабочие места.

Губернатор поддержал идею Сергея Поддубикова:

– Вы подняли очень важную тему для жителей поселка. В финансировании строительства объекта могут быть задействованы различные механизмы: как с привлечением федеральных и региональных ресурсов, так и с использованием инструментов государственно-частного партнерства. Поручаю министерству экономического развития Тульской области совместно с министерством спорта проработать данное предложение и представить мне варианты реализации.

Галина Кызина предложила построить мост и обустроить набережную у пруда в Дубне. Территория усадьбы Мосоловых восстановлена, а другая половина исторического центра поселка нуждается в благоустройстве.

– У нас восстановлена промышленная усадьба дворян Мосоловых, это центр притяжения туристов. Проведена колоссальная работа по благоустройству данной территории с активным участием неравнодушных жителей. Однако получилась ситуация, когда половина исторического центра восстановлена и благоустроена, а вторая половина нуждается в облагораживании. Для гармоничного вида исторического центра необходимо воссоздать целостный исторический облик места усадьбы – восстановить мост, открыть набережную и парк уникальных скульптур из металла на воде.

– Когда видишь позитивные изменения, которых не было десятилетиями, когда создаются новые точки притяжения, конечно, хочется продолжения. Из окон усадьбы Мосоловых открывается прекрасный вид. Это был первый этап преобразования малого города Дубна на деньги частных инвесторов, – сказал губернатор. – Для второго этапа у нас есть несколько механизмов – это и программа благоустройства малых городов по линии минстроя, и экологические проекты по линии минприроды. Второй этап предусматривает дальнейшее благоустройство территории. Есть проектно-сметная документация и заключение экспертизы. Ориентировочная стоимость проекта – 60 млн рублей. Я поддерживаю Вашу инициативу! Реализация предложения повысит туристическую привлекательность Дубны и окажет положительное влияние на развитие муниципального образования.

Алексей Дюмин поблагодарил участников встречи за продуктивный диалог, активную гражданскую позицию и неравнодушие. И подчеркнул, что все предложения в том или ином виде найдут отражение в Программе развития.