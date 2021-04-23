Туляки смогут внести свои предложения в Программу развития региона

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин провел совещание по подготовке Программы, разработка которой началась два месяца назад.

Губернатор подчеркнул, что Президент РФ Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию обозначил задачи по модернизации социальной сферы, здравоохранения, поддержки малого и среднего бизнеса, улучшения экологической ситуации. А также – развития жилищного строительства и автодорог, обновления инфраструктуры ЖКХ и другое.

– Необходимо, чтобы все эти задачи, а также приоритеты и направления, которые я обозначил в своём Послании, нашли отражение в Программе развития региона. Ключевая цель – улучшение демографической ситуации в регионе, повышение уровня и качества жизни граждан. Все проекты, которые мы включим в Программу, должны быть конкретными, просчитанными и в итоге – работать на достижение этой цели, — сказал Алексей Дюмин.

Основные задачи Программы развития региона выглядят так:

кардинальное улучшение социальной и демографической ситуации в области,

превращение региона в центр притяжения людей — в комфортную для постоянного проживания территорию с уровнем и качеством жизни выше среднероссийского, с высоким качеством и разнообразием культурной жизни,

превращение Тульской области в регион с конкурентоспособной и диверсифицированной экономикой, основанной на знаниях,

развитие научной и инновационной деятельности, высокотехнологичных производств, выведение экономики Тульской области на темпы роста, устойчиво превышающие средние по России.

Первый замгубернатора Вячеслав Федорищев отметил, что в новой Программе важная роль будет отведена комплексному развитию сельских территорий.

Алексей Дюмин отметил, что стоит уделить особое внимание вопросам экологии – в регионе мощная промышленность, которой, возможно, уже совсем скоро придется работать по новым стандартам и нормативам:

– В своем Послании я сделал особый акцент на развитии науки и инноваций. Мы входим в новый этап с двумя проектами – НОЦ «ТулаТЕХ» и Композитная долина. Для решения этой задачи нужна новая система управления образованием, в которой образовательные центры работают в тесной связке с предприятиями. И особая роль здесь отводится опорному вузу ТулГУ, чья работа по подготовке кадров должна отвечать всем новым вызовам. Это необходимо отразить в Программе развития.

В сфере демографии, по словам губернатора, нужны нестандартные системные решения, которые за десять лет позволят стабилизировать ситуацию и изменить её в лучшую сторону.

Председатель Тульской областной Думы, Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев рассказал об итогах экспертного и общественного обсуждения программы развития на региональном и муниципальном уровнях.

– Были проведены общерегиональные круглые столы, стратегические сессии, в которых участвовали руководители предприятий, общественных организаций, отраслевые эксперты регионального уровня, – отметил Николай Воробьев.

Уполномоченный представитель Губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Тульской области Надежда Школкина рассказала о вопросах, которые часто звучали на муниципальных сессиях.

– Один из них – качественная и доступная медицина. Все участники обсуждений понимают, что проблемы в сфере здравоохранения связаны, в первую очередь, с нехваткой кадров. Необходимо создать такие условия, чтобы молодые талантливые специалисты оставались в нашей области, а не переезжали в соседние регионы, – сказала Надежда Школкина.

Остро стоит и вопрос доработки программ расселения ветхого и аварийного жилья в части уборки строительного мусора после его сноса.

– Первый, экспертный этап обсуждения предложений в Программу развития до 2026 года завершён. Теперь важно дать возможность высказаться каждому жителю региона, провести общенародное обсуждение, — подытожил Алексей Дюмин и поручил организовать этот процесс во всех муниципалитетах.

30 мая по всей Тульской области будут работать 218 участков предварительного голосования партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Граждане, которые в этот день придут на участки, смогут внести свои предложения в Программу. Также предусмотрено обсуждение будущей стратегии развития региона как в онлайн-формате, так и в формате встреч с жителями, трудовыми коллективами.

– Важно, чтобы за реализацией больших проектов не потерялись задачи по созданию условий для комфортной повседневной жизни граждан. Мы строим перинатальный и онкологический центры, крупные спортивные и культурные объекты, школы и детские сады. При этом нужно помнить и о вопросах, с которыми наши жители сталкиваются ежедневно. Это дороги, в том числе в сельских поселениях, благоустройство дворов, содержание в порядке общественных мест и многое другое. Грош нам цена, если мы не будем думать об этом каждый день! – сказал Алексей Дюмин.