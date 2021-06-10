Чего хотят туляки: лучшие предложения в программу развития

– Нам удалось максимально вовлечь жителей области в процесс создания программы развития – через рабочие встречи, совещания, сессии, интерактивные площадки и общественные обсуждения. Уважаемые коллеги, важная роль в этой работе отведена вам, Экспертному совету, который взял на себя важные функции. Это выдвижение и обсуждение общественных инициатив, а также их экспертиза, – сказал Алексей Дюмин, обращаясь к участникам Экспертного совета по подготовке Программы развития региона до 2026 года.

Во всех муниципалитетах с ранней весны были организованы десятки встреч с жителями и экспертным сообществом. Масштабная кампания по сбору народных инициатив и мнений профессионалов была организована «Единой Россией» по поручению главы региона. Эта работа запустила мощный «мозговой штурм», и каждое муниципальное образование, его активные жители представили свои идеи и пожелания как локального, местного, так и общеобластного уровня.

Проведя большую аналитическую работу, эксперты выдвинули несколько самых актуальных и важных инициатив по разным сферам социально-экономического развития, получившие наибольшую поддержку жителей и профессионального сообщества. Эти идеи были озвучены на Экспертном совете.

Генеральный директор АО «АК Туламашзавод» Евгений Дронов, например, предложил расширить проект Казанской набережной и начать дальнейшее благоустройство территорий вдоль Упы к набережной Дрейера и Пролетарскому округу. Это позволит продолжить обновление облика исторического центра, открыть новые территории для прогулок и досуга, придаст новый импульс развитию туризма.

С идеей строительства нового корпуса кардиологического диспансера выступил депутат Тульской областной Думы, врач Юрий Цкипури. Проект способствует снижению сердечно-сосудистых заболеваний и способствует повышению качества оказания медицинской помощи населению.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева сделала акцент на пожелании жителей рассмотреть возможность снизить процент софинансирования со стороны граждан для участия в проекте «Народный бюджет» и начать прием заявок на следующий год уже с обновленными параметрами.

Это предложение сформировалось по итогам многочисленных встреч депутатов всех уровней с жителями области.

– Уже несколько лет в регионе успешно реализуется проект «Народный бюджет», который направлен на поддержку инициатив граждан в решении актуальных вопросов. Количество заявок на участие в проекте год от года растет. Проект востребован прежде всего потому, что является реальным механизмом решения важных для территорий вопросов. Это касается и отдельных многоквартирных домов, и придомовых территорий, и объектов социальной инфраструктуры – школ, Домов культуры, общественных пространств. Предложение снизить процент софинансирования жителей позволит сделать проект еще более доступным и увеличить количество благополучателей, – подчеркнула Анастасия Дементьева.

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов рассказал еще об одном формате сбора предложений в программу развития – через специально созданный сайт.

Народные инициативы аккумулировались здесь до 30 мая текущего года – всего опубликовано 837 идей. После завершения сбора предложений до 15 июня на сайте все желающие могут поддержать понравившиеся инициативы, выбрав предложение и нажав кнопку «Поддержать». На сегодняшний день таким образом на сайте проголосовали уже более 95 тысяч человек.

Одним из актуальных вопросов развития территорий, с точки зрения пользователей сайта, является вопрос благоустройства и создания общественных пространств для занятий спортом и досуга детей.

Предлагается рассмотреть в рамках Программы развития Тульской области до 2026 года дополнительные механизмы поддержки инициативных проектов населения – во-первых, путем выделения отдельного направления в рамках программы «Народный бюджет» по созданию межквартальных общественных пространств для занятий спортом, отдыха и досуга детей, а также добавить возможность поддержки молодежных проектов; во-вторых, расширить деятельность регионального ресурсного центра для некоммерческих организаций, включив в его функционал консультативную и методическую поддержку территориальному общественному самоуправлению по вопросам подготовки и реализации их проектов. Это позволит активным гражданам привлекать ресурсы для реализации своих проектов, в том числе участвовать и побеждать в грантовых конкурсах различного уровня.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов отметил популярность экологического направления:

– Региональное отделение «Единой России» в рамках партийного проекта «Чистая страна» реализует экологические акции, направленные на сохранение окружающей среды, – отметил Олег Иванов. – Как показывает опыт, в этих акциях с особенной отдачей и инициативностью участвуют волонтеры. В первую очередь, это субботники и мероприятия по очистке территорий родников. Сегодня жители охотно использует родники как источники питьевой воды, но их состояние не всегда, к сожалению, можно назвать удовлетворительным. Учитывая опыт проведения общественных акций по очистке территорий родников, предлагаю рассмотреть в рамках новой программы развития возможность оказать на региональном уровне поддержку таким проектам: совместно с жителями определить источники, территории которых нуждаются в благоустройстве, и провести работы по приведению их в надлежащее состояние: обустроить подходы, обеспечить освещение, ограждение и организовать контроль качества воды. Со своей стороны мы готовы оказать помощь в привлечении волонтеров к участию в этих мероприятиях.

Президент Тульской торгово-промышленной палаты Юрий Агафонов обозначил ряд предложений по научно-промышленной кооперации с ведущими институтами страны, а также по внедрению лучших экологических практик на территории региона.

Алексей Дюмин поручил Экспертному совету совместно с профильными министерствами и ведомствами детально проработать каждое предложение, обозначенное на заседании. Самые достойные должны быть отражены в программе.

– Хочу поблагодарить всех за искреннюю вовлеченность в работу. Нам жить по этой программе следующие пять лет, поэтому каждое из предложений, которые мы отразим в программе, должно быть реализовано, – подытожил Алексей Дюмин.

Окончательная редакция программы будет сформирована до 1 июля.

– По инициативе губернатора Алексея Дюмина в регионе проведена масштабная работа, ни одно муниципальное образование не осталось в стороне от решения глобальных задач развития территории, – прокомментировал итоги заседания депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба. – Благодарю за участие в разработке программы правительство области, администрации городов и районов, депутатов, лидеров общественного мнения и всех неравнодушных граждан. Планов и дел впереди много. Наша главная задача – выполнить намеченное и оправдать доверие людей, поэтому мы ставим перед собой реальные цели и выделяем понятные приоритеты. Это, во-первых, развитие физкультуры и массового спорта, строительство крупных спортивных объектов и спортплощадок во дворах, чтобы у каждого была возможность заниматься спортом рядом с домом. Второе важное направление – поддержка науки и образования, формирование запроса на актуальные компетенции рынка труда. Как человек, много лет возглавлявший промышленное предприятие, могу сказать, что современным производствам нужны высококвалифицированные рабочие и специалисты с высшим образованием и хорошим дипломом. И третья глобальная задача – повышение качества и доступности медицинской помощи. Для этого необходимо наращивать темпы строительства объектов здравоохранения, укреплять базу действующих лечебно-профилактических учреждений и специализированных отделений больниц, развивать сельскую медицину.