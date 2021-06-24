Четыре спортсмена велокоманды Marathon-Tula вошли в состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Фото из архива Myslo.

Тренерский штаб сборной России опубликовал состав сборной России по велоспорту на игры в Токио. В него вошли сразу четыре представителя команды Marathon-Tula Cycling Team.

В велоспорте на треке будут заявлены в составе спринтерской группы Александр Дубченко, в составе темповой — Гульназ Хатунцева и Диана Климова.

На треке у сборной России в спринтерских дисциплинах полный комплект квот — в кейрине, командном и индивидуальном спринте. В женских темповых дисциплинах — в омниуме и мэдисоне.

В велоспорте на шоссе единственной гонщицей от России будет Тамара Дронова, также выступающая за Marathon-Tula. Дронова на завершившемся чемпионате России по велоспорту на шоссе выиграла индивидуальную гонку с раздельным стартом и стала третьей в групповой. В шоссейных гонках на играх в Токио у российской женской команды квота только на групповую гонку, маршрут которой проложен на легендарной Фудзияме.

Спортсмены Александр Дубченко и Диана Климова входят в состав Marathon-Tula c момента основания велокоманды, Гульназ Хатунцева и Тамара Дронова подписали контракт с командой в середине этого олимпийского цикла.

– Мы искренне рады за наших ребят. Им предстоит отстаивать не только честь региона, но и всей страны. Это большая ответственность. Мы верим в их успех и желаем удачи на предстоящей Олимпиаде! — заявил губернатор Тульской области, глава попечительского совета велокоманды Marathon-Tula Алексей Дюмин.

Президент Marathon Group и Marathon-Tula Cycling Team Александр Винокуров:

– Мы рады, что сразу несколько представителей нашей команды вошли в состав сборной России на Олимпийские игры, столь долгожданные для спортсменов всего мира. Это означает, что нам удалось эффективно осуществить селекцию, подобрать специалистов и выстроить тренировочные процессы, чтобы подготовить спортсменов для сборной команды России и выступления на самых престижных соревнованиях. Будем болеть за наших ребят на Олимпиаде.

Команда Marathon-Tula была создана в 2017 году на базе Тульского спортивного резерва под патронажем губернатора Алексея Дюмина и при поддержке президента инвестиционной компании Marathon Group Александра Винокурова. Ее цель — поддержка молодых перспективных гонщиков и достижение ими спортивных высот, в том числе и на Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

За время существования проекта гонщики команды неоднократно поднимались на подиумы Кубков мира и чемпионата Европы по велоспорту-треку.